Çocuklarda ve bebeklerde reflü belirtilerine dikkat!

Medıcana Internatıonal Ankara Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şamil Hızlı, “Tedavi edilmeyen reflü, bebekler ve çocuklarda aşırı iştahsızlık, yeme reddi, kulak ve üst solunum problemlerine neden olabilir” dedi.

Yetişkinler arasında yaygın olarak görülen reflünün, çocuklarda hatta bebeklerde de görülebilen bir rahatsızlık oluğunu belirten Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarından Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şamil Hızlı, uzun süre devam eden reflünün bebeklerde ve çocuklarda başını geriye atarak uyuma, huzursuz uyuma, sürekli uyanma, terleme, dişlerini gıcırdatma, tekrarlayan üst solunum yolu, kulak iltihabı, kulakta su toplanması, geniz etinde büyüme, tekrarlayan sinüzite neden olabileceğini belirtti. Reflünün, gerekli tedavi yapılmaz ise kalıcı akciğer sorunları ve gelişim geriliği gibi problemlere neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Hızlı, geniz eti ameliyatı, kulağa tüp konulması gibi işlemlere gereksinim doğurabileceğini söyledi.

Bebeklerde ve çocuklarda reflü belirtileri

Prof. Dr. Şamil Hızlı, bebeklerin beslenirken hızlı hareket edilerek hava yutturulması ve mide kapağının basıncının yeterli olmaması nedeniyle fazla gelen besini bazen ağızdan dışarı çıkaracak şekilde bazen de yemek borusu ve ağız içinde kalacak şekilde çıkardığını, sıklıkla karşılaşılan bu durumun halk arasında kusma olarak adlandırılsa da daha çok tükürme, yüzünü buruşturma, gibi bir davranış söyledi. Prof. Dr. Hızlı, reflü fark edilmez ve normal çıkarma ile karıştırılırsa bebeğin kilo alımında ve büyüme ve gelişiminde ciddi aksaklıklar olabildiğini ve cerrahiye giden kulak ve geniz eti sorunları olabildiğini vurguladı.

Çocuklarda ise reflünün yetişkinlerdekine benzer belirtilere yol açtığını belirten Hızlı, "bu belirtiler mide ekşimesi, ağıza acı su gelmesi, sofrada uzun kalma, yemek yemeyi reddetme, abur cuburla öğünü geçiştirme, göğüste yanma, karın ağrısı, ses kısıklığı, sinüzit, farenjit, baş ağrıları olarak sayılabilir" ifadesini kullandı. Tedavi edilmeyen reflünün, çocuklarda solunum yolu ve büyüme ile ilgili problemlere neden olabildiğini vurgulayan Hızlı, reflü belirtileri gösteren çocukların bir uzman tarafından görüp, ilaç ile tedavi ettirilmesinin cerrahiye ihtiyaç duyulmadan tedavi edilmesini sağlayacağını, bu durumun çok sık bir tablo olduğunun altını çizdi.

"Bebek beslendikten sonra 30 dakika dik pozisyonda tutulmalı"

Prof. Dr. Şamil Hızlı, bebeklerde ve çocuklarda reflü oluşmaması için dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı:

"Bebek, az az sık sık beslenmeli, kucakta tutulurken mideye baskı yapılmamalı, beslendikten sonra en az 30 dakika boyunca dik pozisyonda tutulmalı, hemen yatırılmamalıdır. Biberonla beslenen bebeklerde biberon emziğinin sütle dolu olmasına dikkat edilmelidir. Beslenmeden sonra bebeğin gazı çıkarılmalıdır. Yatış pozisyonu ayarlanmalı ve giysi seçimi de bu duruma göre yapılmalıdır."

Prof. Dr. Şamil Hızlı, reflü şikayetlerinde çocukların kakaolu, yağlı yiyecekler, nane şekeri, çikolata, kafeinli içecekler ve narenciyeden uzak tutulması gerektiğinin altını çizdi. Ana öğünlerde çocuğa küçük porsiyonlarda yemek servis edilmesi gerektiğini ifade eden Hızlı, reflü belirtileri daha hafif olan çocuklarda ilaç tedavisi yeterli olurken, gelişimi ve beslenmesi ciddi derecede bozulmuş çocuklarda cerrahi yöntemlerin tercih edilebileceğini belirtti. (İHA)