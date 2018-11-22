Çocuklar, savaşın çocuklarını resmetti

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYANIN dört bir yanında acı çeken çocukların sesi olmak için karikatür ve resim çizen çocuklar, acı çeken çocukları kâğıtlara resmetti. Çocukların ellerinden kâğıda dökülen resimlerin ana teması “Dünyada barış olsun, çocuklar ölmesin” oldu.

Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi’nde eğitim alan minik öğrenciler ellerine aldıkları boya kalemleriyle dünyanın dört bir yanında acı çeken çocukları resmetti. Çizilen eserler kültür merkezinde sergi haline getirildi.

ACI ÇEKEN ÇOCUKLARI ÇİZDİLER

Kültür merkezinde resim çizen çocuklar arasında yer alan ve çocuk haklarının ne şekilde ihlal edildiğine dair konuşan 12 yaşındaki Tunay Efe, şunları aktardı:

“Çocukların hakları eğitim almak yerine bir işte çalıştırılınca ve oyun oynamak yerine savaş ortamında mücadele ederken ihlal edilir. Bazı ülkelerde savaş var. Bu savaşta küçük çocukların psikolojisi bozuluyor ve savaş olan ülkelerinde oyun oynamak yerine kısıtlı kalıyorlar. Çocukları ülkelerinde mahsur bırakmamalıyız. Onlar oyun oynayıp güzel bir eğitim almalı, işte çalışmamalı.”

“ÇOCUKLAR ÖZGÜR BİR HAYAT YAŞAMALI”

Çocukların nasıl bir hayat yaşaması gerektiğine dair resim çizen 9 yaşındaki Mustafa Üzüm, “Çocuklar özgür bir hayat yaşamalı, okula gitmeli, 18 yaşından önce çalışmamalı, annelerinden ve babalarından şiddet görmemeli. Savaşta çocukların psikolojileri bozulabilir. Çocuklara yazık. Onlar ölebilir. Büyükler savaşa girmesin. Çocuklar ölmesin. Barış olsun” diye konuştu.

“SAVAŞ OLMASIN, BARIŞ OLSUN”

Filistin’deki savaştan kaçan arkadaşlarından etkilenerek resim çizen 8 yaşındaki Melis Ela Özyurt, “Filistin’den gelen Rama ve Tala adında arkadaşım var. Orada savaş olduğu için buraya gelmişler. Şimdi iyi bir eğitim alıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Savaşlarda çok zor durumlarda kalmışlar. Savaş olmasın, barış olsun” dedi.

“SAVAŞLARDA ÇOCUKLARIN ANNELERİ ÖLÜYOR”

Savaştan etkilenen çocukların yaşadıklarını resmeden 9 yaşındaki Abdullah Görkem, “Savaşta çocuklar üzülüyor. Çocuklar yaramazlık yapmadıkları halde üzülüyor. Savaşlarda anneleri ölüyor. Güzel bir hayat yaşayamıyorlar. Annelerini ve babalarını göremiyorlar. Çocuklar özgür olmalı, arkadaşlarıyla oyun oynamalı” diye konuştu. Haberlerde çocukların üzüldüklerini görünce mutsuz olduğunu belirten Görkem, “Onlar da benim gibi hayat yaşasınlar istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM”

Çocukların hediyeler alarak mutlu edilmesi gerektiğini söyleyen 7 yaşındaki Enes Kesimoğlu ise “Onların ölmesini istemiyorum. Hayatlarını çok güzel sürdürsünler, ağlamasınlar. Savaş olmasın, barış olsun” şeklinde konuştu.

Çocuklara çocuk hakları hakkında resim çizmelerini istediklerini belirten Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri Resim Öğretmeni Nurgül Kahraman, “Onlar kendileri acı çeken çocukları resmetmek istedi. Resim çizenler arasında Suriyeli öğrencilerimiz de var. Onlar da kendi yaşadıklarını çizdi” dedi.