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Cizre’de eve top mermisi isabet etti; 10 yaralı

Cizre'de sokağa çıkma yasağı 49 gündür devam ediyor

23 Ocak 2016 13:44

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre’de bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Cumhuriyet’in haberine göre Şırnak’ın Cizre ilçesinde 15 kişinin yaşadığı bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Aralarında Cizre Halk Meclisi Eş Başkanlarının da bulunduğu eve top mermisi isabet etti.

Evin duvarı yıkıldı, biri ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar saldırıların devam etmesi nedeniyle hastaneye kaldırılamadı.

Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç, dün geceden bu yana aralıksız top atışlarının yapıldığı Cudi ve Sur mahallelerinde yaralananların hastaneye kaldırılması için çağrıda bulunmuştu.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Aralık günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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