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Çıralı'da sezonun ilk turist çiftine baklava ikramı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DÜNYANIN sayılı 'eko' köylerinden Çıralı'ya gelen 2018 sezonunun ilk turist çifti, Antalya Havalimanı'nda baklavayla karşılandı

13 Mart 2018 14:08

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DÜNYANIN sayılı \'eko\' köylerinden Çıralı\'ya gelen 2018 sezonunun ilk turist çifti, Antalya Havalimanı\'nda baklavayla karşılandı.
Portakal bahçeleri, butik otelleri, asırlardır sönmeyen Chemera Yanartaş\'ı ve eşsiz sahiliyle Olimpos Beydağları Milli Parkı sınırları içindeki Çıralı tatil beldesine, 2018 yılının ilk turistleri geldi. 2018 yılı turizm sezonunun ilk yabancı turistleri olan Olga- Filip Ksonova çifti, Antalya Havalimanı\'nda karşılandı. Çıralı\'daki butik otel işletmecilerinden Mehmet Başar, dünyanın değişik ülkelerini gezen ve erkenden tatil için Çıralı\'yı tercih eden Ksonova çiftine, havalimanında baklava ikram etti.
Birçok ülkede tatil yaptıklarını belirten Ksinova çifti ise ilk defa Çıralı için geldikleri Antalya\'da çok güzel karşılandıklarını, kendileri için çok güzel bir sürpriz olduğunu söyledi. Ksinova çifti Çıralılı turizmcilere teşekkür etti.

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