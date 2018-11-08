Çinli turistler, Marmaris'i beğendi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'e tatile gelen Çinli turistler, kentin tarihi ve kültürel yerlerini beğendi.

Marmaris şehir merkezine ay başından itibaren haftalık tatile gelen yaklaşık 100 kişilik Çinli turist kafilesi, kentteki tatillerinden memnun kaldı. Otellerden alınarak kırsal mahallelerde planlanan kültür ve doğa turlarına götürülen Çinli turistler, şehir merkezindeki Kapalı Çarşı ve camileri rehberler eşliğinde gezdi. Çinlilerin en çok gezdikleri yer arasında Marmaris Belediyesi\'nin 5 yıl önce Jinan Belediyesi ile kardeş şehir olması ardından Atatürk Caddesi\'nde yaptırılan Çin Parkı yer aldı.

Çin\'in Beijing Normal Üniversitesi\'nde asistan profesör Yuanyuan Fu, \"Şehri ve insanları çok sevdim. Çin\'de Marmaris reklamlarını görmüş ve doğasına hayran kalmıştım. Çin Parkı\'nı görünce çok sevindim. Tüm arkadaşlarıma Marmaris\'i anlatacağım. Sosyal medyada çok sayıda fotoğraf çekerek paylaşım yaptım\" dedi.



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