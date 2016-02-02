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Cindy Crawford modelliğe veda ediyor

90’lı yılların en popüler modellerinden Cindy Crawford, 50 yaşında emekli oluyor

02 Şubat 2016 10:00

Cindy Crawford17 yaşında başladığı modellik kariyerinde 33 yılı geride bırakan ABD’li model, ilerleyen yaşına rağmen aktif olarak sürdürdüğü kariyerini bu yıl içinde sonlandıracağını ve bundan böyle objektif karşısına geçmeyeceğini açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Rhapsody Dergisi’ne verdiği röportajda emeklilik kararını açıklayan Crawford, “Muhteşem fotoğrafçılarla çalıştım. Modellikte yapabileceğim her şeyi yaptım. Sürekli olarak kendini yenilemek zorunda olmak çok yorucu. Üstelik artık vücudum buna izin vermiyor” şeklinde konuştu. Crawford, son olarak Balmain markası için modellik yapmıştı.

Cindy Crawford, popülerliğinin zirvesinde olduğu dönemde Hollywood’un da ilgisini çekmiş ve 1995 yılında ‘Fair Game’ (Dürüst Oyun) filminde William Baldwin’le başrolü paylaşmıştı.

Ancak filmin gişedeki başarısızlığı Crawford’un Hollywood rüyasının kısa sürmesine neden olmuştu.

 

 

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