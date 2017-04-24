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BBC Türkçe

Çin medyası: Devlet başkanımız Trump'ı uyardı

Çin medyası, Devlet Başkanı Xi Jinping'in, telefon görüşmesi yaptığı ABD Başkanı Donald Trump'a itidalli olma çağrısında bulunduğunu bildirdi

24 Nisan 2017 13:04

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Kuzey Kore arasında gerginliğin arttığı bir dönemde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile birer telefon görüşmesi yaptı.

Çin medyası, Xi Jinping'in, itidalli olma çağrısında bulunduğu Trump'a, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan Kuzey Kore'ye karşı harekete geçmemesi yolunda uyardığını yazdı.

Konsey'in veto hakkı bulunan daimi üyeleri arasında Çin de bulunuyor.

Kuzey Kore, ABD'yi, Kore Yarımadası'na ilerleyen uçak gemisi USS Carl Vinson'u batırmakla tehdit etmişti.

Devlet kontrolündeki Rodong Sinmun gazetesinde yer alan makalede, uçak gemisinin 'tek atışta batırılabileceği'" iddia edilmişti.

Kuzey Kore: ABD'nin uçak gemisini tek atışta batırabiliriz

USS Carl Vinson öncülüğündeki bir ABD donanma filosunun bu hafta Güney Kore açıklarına ulaşması bekleniyor.

İki Japon savaş gemisi ile ortak tatbikat yapan filo, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle yola çıkmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkesinin Kuzey Kore'ye "stratejik sabır gösterme" döneminin sona erdiğini söylemişti.

Pence: ABD'nin Kuzey Kore'ye sabretme devri bitti

Güney Kore basını ise Kuzey Kore'nin bir ABD vatandaşını gözaltına alındığını yazmıştı.

Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşı 'gözaltına alındı'

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de telefon görüşmesi yaptığı ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore'ye karşı "tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemesini" takdir ettiğini söyledi.

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