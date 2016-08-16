Çin dünyanın ilk kuantum uydusunu fırlattı

Çin, dünyanın ilk kuantum uydusunu uzaya fırlattı.

Uydu Salı sabahı, Çin'in kuzey doğusundaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir roket üzerinde fırlatıldı.

Uydu adını, M.Ö. 5. Yüzyıl'da yaşamış Çinli bilim insanı ve felsefeci Micius'tan alıyor.

Uydu projesi, Çin'in Uzay Biliminde Stratejik Öncelik Programı'nın bir parçası olarak hayata geçirildi.

Çin kuantum uydusuyla yüksek güvenlikli bir iletişimin mümkün olabileceğini belirtiyor.

Bilim insanları, kuantum mekaniği ile verilerin şebekeler içinde fotonlarla güvenli olarak taşındığını, verilerin aktarım esnasında ele geçirilemediğini veya kopyalanamadığını belirtiliyor.

Yeni uyduyla Çin'in Pekin ve Urumçi kentleri arasında kuantum iletişimi test edilecek.

Ancak kuantum iletişiminin hayata geçirilmesi için daha birçok aşamanın daha kat edilmesi gerekiyor.

Bunun yıllar alabileceği belirtiliyor.

Çin bu teknolojiyi Avusturya'yla birlikte geliştirdi.

Projenin maliyetiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bununla birlikte bir Çin gazetesi, uydunun yalnızca proje geliştirme maliyetinin 100 milyar dolardan fazla olduğunu yazdı.