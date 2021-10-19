Çin'de suç işleyen çocukların ebeveynlerinin cezalandırılması gündemde

Çin'de kötü davranış sergileyen ya da suç işleyen çocuklar yüzünden ebeveynlerin cezalandırılması gündeme geldi.

Konuyla ilgili hazırlanan yasa tasarısı kapsamında söz konusu çocukların vasileri, kınama cezası ve eğitim programına katılmayla karşı karşıya kalabilir.

Suçun ciddiyetine bağlı olarak vasiler 5 güne kadar gözaltına alınabilir ve bu kişilere bin yuana (yaklaşık bin 500 TL) kadar para cezası verilebilir.

Tasarıda ayrıca çocukların dinlenmesi, oyun oynaması ve egzersiz yapması için ailelerin gerekli zamanı ayarlaması isteniyor.

Aile Eğitimi Teşvik Kanunu adlı tasarı, bu hafta Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nde görüşülecek.

Ulusal Halk Kongresi'ne bağlı Yasama İşleri Komisyonu'nun sözcüsü Zang Tiewei konu hakkında şöyle konuştu:

"Ergenlerin yaramazlık yapmasının arkasında pek çok neden var. Bunlardan en önemlisi, aile eğitimin eksikliği veya aile eğiminin kötü olması."

Çin, çocuklarla alakalı aldığı kararlarla dikkat çekiyor. Ülkede ağustosta, 18 yaşın altındakilerin internet üzerinden oynanan oyunları sadece cuma, hafta sonları ve tatil günlerinde yalnızca bir saat oynamasına karar vermişti.

Ayrıca çocukların üzerindeki akademik yükün azalması için ev ödevleri hafifletilirken, hafta sonu ve tatil günlerinde ek dersler yasaklanmıştı.