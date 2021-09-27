Çin'de konut sektöründe bir şirket daha likidite krizinde; Sunac finansal konularda yetkililerden yardım talep etti

Evergrande’nin ardından Sunac da Çin gayrimenkul sektöründe likidite sorunu yaşayan şirketler arasında yerini alırken ülkedeki konut sektöründe yaşanan yavaşlama daha da derinleşiyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Hong Kong Borsasında işlem gören Sunac, konut satışlarındaki yavaşlama sonrasında Shaoixing’deki yerel yöneticilerden finansal konularda şirkete yardımcı olunmasını istedi. Konut piyasası neredeyse durma noktasına gelmiş bir haldeyken şirket yöneticileri yerel yönetime yazdığı bir mektupta “Büyük bir baskıyla karşı karşıyayız” dedi.

Sunac’ın yardım talebi ülkede borç içerisinde bulunan inşaat sektörünün likidite sıkıntısından ne derece etkilendiğini gözler önüne seriyor. Citigroup analistleri ise yayımladıkları bir raporda Evergrande krizinin sonu ne olursa olsun Çin’deki konut fiyatlarının ciddi derecede düşme riski bulunduğuna işaret ediyor.

Sunac’ın hisseleri bu ay yüzde 50 civarında değer kaybı yaşarken konut piyasasında yaşanana yavaşlama finansal durumları Evergrande’den daha iyi olan şirketleri bile kötü bir şekilde etkiliyor.