CİMER'den Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Didim ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a küfredip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan G.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİMER üzerinden 7 Haziran\'da yapılan yazışmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a küfredilip, hakarette bulunulduğu belirlendi. Yazışmanın Didim\'de yaşayan G.T. tarafından yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis, dün düzenlediği operasyonla G.T.\'yi evinde gözaltına aldı. G.T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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