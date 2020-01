Çiller mağdur sıfatıyla ifade verdi: 28 Şubat'ta DYP'yi hedef seçmişler

28 Şubat soruşturması kapsamında Refah-Yol hükümetinin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, "mağdur” ve “tanık" sıfatıyla ifade verdi. Çiller, “DYP kanadı hedef seçilmiş. Batı Çalışma Gurubu, birinci amaç olarak DYP'yi çökertmek için kapsamlı bir çalışma sürdürmüş” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında “mağdur” ve “tanık” olarak ifade vermek için İstanbul’dan Ankara’ya havayoluyla gelen dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Esenboğa Havalimanı'nda Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve bazı partililer karşıladı.

VIP bölümünde kısa bir süre dinlenen Çiller, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan havalimanından ayrıldı.

Daha sonra Ankara Adalet Sarayı’na gelen Tansu Çiller, yaklaşık 2,5 saat süreyle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarından Mustafa Bilgili'ye ifade verdi. Çiller'e ifadesi sırasında avukatı Salih Çelen de eşlik etti.

İfadesinin ardından adliyeden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Çiller, şunları söyledi:

''Birkaç gün önce sayın özel yetkili Cumhuriyet savcısı beni aradı ve kendisinin 28 Şubat sürecine ilişkin ciddi ve geniş kapsamlı bir çalışma yaptığını ve bu çerçevede özellikle bizimle ilgili çok ciddi mağduriyet unsurları gördüğünü ifade etti. Bizi davet etti. Bugün bu davete icabet ettik. Kendisini dinleme imkanım oldu. Gerçekten çok geniş kapsamlı bir soruşturma ve bir çalışma süreci tamamlanıyor.

‘DYP’yi çökertmeyi amaç edinmişler’

Bu süreç içerisinde görülüyor ki ve de üzüntüyle görülüyor ki o dönemin hükümetinin özellikle Doğru Yol Partisi kanadı hedef seçilmiş. Birinci amaç olarak DYP’yi çökertmek olarak ‘Batı Çalışma Grubu’ kapsamlı bir çalışma sürdürmüş. Bunu yapmak için bu partinin genel başkanını o dönemde ölçülü ve doğrudan yıpratabilmek için her türlü haber ve her türlü imkanın kullanılması gerektiğini, birinci amaç olarak belirlemiştir. Ve yine bu sürecin sonunda, hepimizin bildiği gibi Refah Partisi de kapatıldı. Sonuç itibarıyla hükümet düşürüldü. Yine görülüyor ki bu dönemde her darbede olduğu gibi en fazla mağdur olan milletimiz olmuştur.

‘Önemli olan milletin mağduriyetidir’

Bu yakın tarih çok farklı yazılmış, millet farklı algılatılmış ve sonuçta bir dönem demokrasi dışı yöntemlerle ve milletin Meclis'e yolladığı aritmetik tahrip edilerek, milletvekili ikna odaları kurularak, milletvekili transferleriyle yeni hükümetler kurdurulmuş ve bizim içinde bulunduğumuz hükümet düşürülmüştür.

Bütün bunların hepsinden daha önemli olan, tekrar ediyorum, milletin mağduriyetidir. Çünkü millet, bu aşamada sadece milli iradenin ipotek altına alındığı bir dönemi yaşamamış, batırılan bankayla, fakirleştirilen ülkeyle trilyonlarla ifade edilen miktarları bir yük olarak üstüne almış ve bunun acısını çekmiştir.''

Çiller, ''Bugün burada, bundan daha fazlasını ifade etmek istemediğini'' söyleyerek, ''Bugün her şeyden daha fazla, sadece toplanan bilgileri gördüğünü, belgelere şahit olduğunu'' bildirdi.

‘Umutluyum’

Eski Başbakan Çiller, şöyle devam etti:

''Bugün görüşlerimi açıklamak yerine, yargı sürecinin devam ettiği bir ortamda bu görüşlerimi daha ileride hepinizin de bildiği gibi davet edilmiş olduğum Meclis Araştırma Komisyonu'nda ifade etmeyi daha verimli buluyorum. Orada elbette, buradan çıkarılacak olan dersleri ve bu dersler çerçevesinde yapılması gerekenleri hep birlikte teslim etme imkanı bulacağız.

Bütün bunları yaparken, bütün bu görüşlerimi milletle ve kamuoyuyla paylaşırken, ülkemizin ihtiyaç duyduğu milli birlik ve beraberlik ruhuna ve yeni nefret tohumları atılmamasına özen göstererek, bu derslerden çıkacak olan yapılabilecekleri ortak paydalarda buluşarak yapmanın, milletin beklentisi olduğunu düşünüyorum. Bu konuda umudum devam ediyor. Bütün bu görüşlerimi, alınabilecek dersleri, bu ruhla, minnetle ve bundan sonraki nesiller adına kamuoyuyla paylaşmayı bu dönemde gerekli gördüğümü de bir kez daha ifade ediyorum.''

Şikayetçi olmadı

Öte yandan, Çiller, kendisine yöneltilen bir soru üzerine “Kimseden şikayetçi olmadım” dedi.

Açıklamanın ardından arabasına yönelen Tansu Çiller, gazetecilerin diğer sorularını yanıtsız bıraktı.

Çiller, arabaya binerken bazı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

'Önemli şeyler söyleyeceğim' demişti

Tansu Çiller, daha önce yaptığı açıklamada, "28 Şubat"la ilgili elinde geniş bir arşiv olduğunu belirterek, "Önemli şeyler açıklayacağım" demişti.

Refahyol hükümetine darbe iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de bulunduğu bazı emekli ve muvazzaf asker tutuklu bulunuyor.