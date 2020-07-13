T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çıkış anketlerine göre Polonya'daki cumhurbaşkanlığı yarışında Duda koltuğunu korudu

13 Temmuz 2020 07:10

Avrupa ülkesi Polonya'da yapılan seçimleri çıkış anketlerine göre ikinci turda mevcut Cumhurbaşkanı Andrej Duda kazandı.

Polonya Haber Ajansı PAP'ın haberinde, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Duda'nın oyların yüzde 50,4'ünü aldığı belirtildi. 

Haberde Duda'nın rakibi Sol Liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin ise yüzde 49,6 oy aldığı kaydedildi.

Yaklaşık 30 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranının yüzde 68,9 olduğu vurgulandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Duda, 5 yıl daha bu görevi sürdürecek.

Ülkede 28 Haziran'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, Duda yüzde 43, Trzaskowski ise yüzde 30 oy almıştı.

ETİKETLER

polonyaanketçıkışçıkış anketiseçimandrej duda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24