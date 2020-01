Çiğdem Kağıtçıbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Psikoloji alanında yaptığı çalışmalarla dünya çapında ün kazanan ve dün 77 yaşında hayata gözlerini yuman Türk profesör Çiğdem Kağıtçıbaşı bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Özellikle sosyal psikoloji alanında yaptığı çalışmalarla dünya çapında üne sahip olan, dün 77 yaşındayken hayatını kaybeden Türk profesör Çiğdem Kağıtçıbaşı için bugün ikindi namazına müteakiben Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın oğlu Emrah Kağıtçıbaşı ve kızı Elif Kağıtçıbaşı kabul ettiği cenaze törenine CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, İlhan Kesici'nin yanısıra Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, oyuncu Erdal Özyağcı ile ünlü profesörün yakın çevresi, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

Ünlü profesörü anlatan oyuncu Erdal Özyağcı, "Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük sosyopsikoloji üzerine profesör olmuş, tam bir Cumhuriyet kadını. Çok doğru, dürüst. Kadın hakları, kadınlarla olan ilişkisi; anlatılamaz gibi geliyor bana. Çiğdem Hanım'ın annesi de benim ilkokul hocamdı, Süheyla Çizakça" ifadelerini kullandı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından profesör Kağıtçıbaşı'nın naaaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürülürken, merhumenin naaşı Hasdal Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

Çiğdem Kağıtçıbaşı kimdir?

1940’da İstanbul’da doğan Çiğdem Kağıtçıbaşı, 1959’da Robert Kolej’nden mezun oldu. Massachusetts’teki Wellesley College’de, psikoloji alanında lisans eğitimi almış ve 1961 yılında mezun olmuştur. Doktora tezini ise 1967 yılında Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde sosyal psikoloji alanında vermiştir.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Çiğdem Kağıtçıbaşı UNESCO’ya bağlı International Social Science Council’da (ISSC); Kültürler-Arası Psikoloji Kuruluşunda ve Uluslararası Psikolojik Bilimler Birliğinde Yürütme Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yurt içinde basılmış 18 kitap ve 47 makale/kitap bölümü ve yurt dışında basılmış 12 kitap ve 140 makale/kitap bölümüne sahipti.

Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın yayınlanmış kitapları arasında şunlar sayılabilir: Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar : Sosyal Psikolojiye Giriş, Gençlerin Tutumları : Kültürler Arası Bir Karşılaştırma, Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi, Başarı Ailede Başlar, Families Across Cultures : 30-nation Psychological Study.

Araştırmalarında, insan gelişimi ve aile arasındaki etkileşimi kültürlerarası bir bakış açısıyla inceleyen ve psikoloji literatüründeki çeşitli araştırmalara esin kaynağı olan “Kültürlerarası Benlik ve Aile Modeli”ni geliştiren Prof. Dr. Kağıtçıbaşı, birçok ulusal ve uluslararası bilim ödülünün de sahibi oldu. Bunların belli başlıları şöyle: Avrupa Gelişim Psikoloji Kuruluşu 2007 William T. Preyer İnsan Gelişimi Çalışmalarında Mükemmellik Ödülü; 2007 Ursula Gielen Global Psikoloji Kitabı Ödülü; The Academy of Sciences for the Developing World “TWAS üyeliği” (2006); Hollanda İleri Araştırmalar Enstitüsü Üyeliği (2005); Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu “Psikoloji Biliminin Uluslararası Gelişimine Katkı Ödülü” (1998); Kültürlerarası Psikoloji Kuruluşu Onur Üyeliği (1998); Wellesley College Mezunlar Başarı Ödülü (1997); Mustafa Parlar Bilim Ödülü (1996); Hollanda İleri Araştırmalar Enstitüsü Ödülü (1993–94); Amerikan Psikoloji Kuruluşu “Uluslar arası Psikolojinin Gelişmesine Seçkin Katkı Ödülü” (1993); Phi Beta – Kapa (1985); Fulbright Ödülü (1983-84); Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü (1980).

Bilim Akademisi’nin açıklaması

Bilim Akademisi, üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı için web sayfasından bir açıklama yayımladı. Kağıtçıbaşı’nın sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kalıcı etki yapan bir bilim insanı olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Bilim Akademisi üyesi Çiğdem Kağıtçıbaşı’nı 2 Mart sabahı kaybettik. Çiğdem Kağıtçıbaşı çalışmalarıyla sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kalıcı etki yapmış bir bilim insanı idi. Etkisi sosyal psikoloji, kültürlerarası psikoloji, gelişim psikolojisi gibi geniş bir yelpazeye yayıldı. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra özellikle aile ve çocuk gelişimi ve eğitimi konularında sosyal politikalar ve eğitim programları oluşmasında etkin rolü oldu. Türk üniversite düzeninde önemli rol oynayan psikoloji bölümlerinin kurulması ve gelişmesinde öncü oldu. AÇEV’in kurucularından Çiğdem Kağıtçıbaşı KOÇ-KAM Direktörü ve Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesiydi. Aynı zamanda International Union of Psychological Science ile International Social Science Council’ın Başkan Yardımcısı ve International Association for Cross-Cultural Psychology’nin ilk kadın Başkanı ve Onur Üyesiydi. Amerikan Psikoloji Kuruluşu ve Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu’ndan ‘Uluslararası Psikolojinin Gelişimine Üstün Katkı Ödülü’ almıştı. Toplamda 33 kitabı ve 222 makalesi vardır.”

