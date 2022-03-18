Çiğ süt fiyatı 5,70 lira olarak belirlendi

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt litre fiyatını 5,70 TL olarak açıkladı. Fiyatlar, üreticileri memnun etmedi. Üreticiler maliyetleri karşısında litre başına 7 lira 80 kuruş almaları gerektiğini söylemişti. Ancak açıklanan rakam, beklentinin altında kaldı.

Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanlığı bugün çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destek ödemesini 1 liraya çıkardığını duyurmuştu.

TIKLAYIN: Çiğ sütte destek ödemesi litre başına 1 liraya yükseltildi

"Bu rakama şerh koyduk"

Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, yaptığı değerlendirmede; “Biz üretici grubu olarak bu rakama şerh koyduk. Aynı beklentiyi sanayicilerden de bekliyorduk ama alamadık. Oy çokluğuyla kabul edildi. Üreticiler en az 6 TL bekliyordu. Ama maliyetlerimizi hesapladığımızda 7,80 TL almamız gerekiyordu. Sanayiciler 6 TL’yi kabul etmedi. 30 Nisan’da fiyatlar tekrar gözden geçirilecek” dedi.

"Nisanda piyasa şartlarına göre yeniden değerlendirilecek"

Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere 29.11.2021 tarihinde 8 Aralık 2021’den itibaren geçerli olmak üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı 4,70 TL/Litre olarak belirlenmişti. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin görüşü doğrultusunda; 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Nisan ayı sonuna kadar soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 5,70 TL/Litre olarak oy çokluğu ile belirlenmiştir. Nisan ayı sonu itibariyle piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır.

Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 8 kuruş fark uygulanacaktır.”