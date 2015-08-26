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CHP milletvekillerinin tamamı geçici hükümete bakanlık teklifini reddetti

Bakanlık teklif edeilen CHP'li Toker ve Bingöl'den henüz yanıt gelmedi

26 Ağustos 2015 20:49

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklif ettiği 5 CHP'li vekil; Deniz Baykal, Erdoğan Toprak ve İlhan Kesici Ayşe Gülsün Bilgehan Toker ve Tekin Bingöl ret yanıtı verdi.

CHP'li Baykal, "Parti ahlakına uygun hareket edeceğim. Kapsamlı bir yanıt vereceğim" derken; CHP Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Toprak, "Teşekkür ederim, ama kabul etmeyeceğim" ifadelerine yer verdi. Kesici ise, "Genel Başkanımızı Amerika'dan telefonla aradım, konuştum. Parti olarak ortak bir açıklama yapılacak" şeklinde konuştu.



Baykal: Parti ahlakına uygun hareket edeceğim



Deniz Baykal teklife "Parti ahlakına uygun hareket edeceğim. Kapsamlı bir yanıt vereceğim" yanıtını verdi.
 

CHP'li Toprak: Görevi kabul etmeyeceğim

 

AK Parti lideri Ahmet Davutoğlu'nun seçim hükümeti için bakanlık teklif ettiği CHP Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Toprak, yanıtını açıkladı. Toprak, "Teşekkür ederim, ama kabul etmeyeceğim" dedi. Toprak, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Ben partimin ilkelerine bağlıyım. Partimin aldığı karara uyacağım. Kendilerine bu teklif için teşekkür ederim. Ancak bu sürecin partimin ve benim düşünceme göre doğru olmadığına inanıyorum. O nedenle de görevi kabul etmeyeceğim" dedi. 
 

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Teklifi kabul etmeyeceğim



Hürriyet'in ulaştığı CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, “Amerika'da Washington'dayım. Bu gelişme üstüne hemen bugün Türkiye’ye döneceğim. Konudan haberdar edilir edilmez Sayın Genel Başkanımızı Amerika'dan telefonla aradım, konuştum. Parti olarak ortak bir açıklama yapılacak. Bu açıklama istikametinde hareket edeceğiz. Ben teklifi kabul etmeyeceğim” diye konuştu.

Ayşe Gülsün Bilgehan Toker'de ve CHP'de Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl teklife olumsuz yanıt verdi.

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