CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Beyoğlu Belediyesi\'nin CHP\'li Meclis Üyesi Zabit Akbaş, yerel seçime aylar kala partisinden istifa edip, AK Parti\'ye geçti. Akbaş, \"AK Parti\'nin çalışmalarını izledim. Gerek genelde gerek Beyoğlu\'nda çok değişiklikler var. Ahmet Misbah Demircan başkanımız, Beyoğlu\'nda eksik hiçbir şey bırakmadı\" dedi.

2014 yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi\'nden (CHP) Beyoğlu Belediyesi Meclisine seçilen Zabit Akbaş, düzenlenen törenle Adalet ve Kalkınma Partisi\'ne üye oldu. Akbaş, 34 yıllık Cumhuriyet Halk Parti\'li olduğunu AK Parti\'nin Beyoğlu\'ndaki hizmetlerini gördükten sonra böyle bir karar aldığını söyledi. Törene, Beyoğlu Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş katıldı.

\"AİLEMLE BİRLİKTE AK PARTİ\'YE ÜYE OLDUM\"

Törende konuşan Zabit Akbaş, AK Parti’nin Beyoğlu’nda ki çalışmalarının kendini etkilediğini belirterek, \"34 senedir CHP\'liydim, Piripaşa\'da çok seçimlerde karşılıklı çalıştık. Ben 2 sene önce CHP\'den istifa ettim. 2 senedir bağımsız devam ediyordum. Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin çalışmalarını izledim. Gerek genelde olsun gerek Beyoğlu\'nda olsun çok değişiklikler var. Ahmet Misbah Demircan başkanımız, Beyoğlu\'nda eksik hiçbir şey bırakmadı. Aynı şekilde, iktidarda olsun birçok yenilikler var. İstanbul\'da doğdum büyüdüm. Eskiden ruhsat almak için 40 yere başvuruyorduk şimdi her şey hazır, yenilikler çok. Eksilik de var ama faydalı şeyler çoğunlukla olunca mecbur takdir ediyorsun, benim de takdirim budur. Düşündüm taşındım ailemle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi\'ne üye olmaya karar verdim, çalışmaya da devam edeceğim. İlçe başkanım ve belediye başkanıma teşekkür ediyorum bizleri kabul ettiği için\" diye konuştu.

\"AK PARTİ BİR İYİLİK HAREKETİDİR\"

Rozet takma töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, \"Siyaset böyle bir şey. İyi işler yapmak üzere ittifak etmiş insanların toplandığı bir çatının altındayız. Burada kimlikler üzerinden, inanışlar üzerinden siyaset yapmıyoruz. Siyaseti iyi hizmetler olsun diye yapıyoruz. Çocuklarımızın, geleceğimizi teslim edeceğimiz yavrularımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere siyaset yapıyoruz. Düşündüğümüz tek şey iyilik. Bu topluma refah üretmektir. Onun için AK Parti, kimliğini bütün Türkiye\'nin renklerinden alan bir parti. Herkesi kucaklıyoruz. AK Parti hareketi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir iyilik hareketidir. Sadece Türkiye için değil, Dünya için, bölgemiz için coğrafyamız için. Bu yaklaşımın bir ürünü olarak Zabit ağabey yanımızda. Zabit ağabeyin, AK Partiye gelmiş olması, buradaki iyilik hareketinin bir zaferidir. Önümüzdeki 31 Mart seçimleri, yine kıymetli ve önemli bir seçim. AK Parti\'nin yolu belli; herkesi kucaklamaya, herkese hizmet etmeye yetecek kadar büyük bir kalbimiz var. Belki bir kişi ama önemli olan gelip bize katılmış olması. Bunu, 31 Mart seçimlerinin, Beyoğlu\'ndan başlayarak bütün Türkiye\'de iyi neticeler vereceğinin habercisi olarak görüyorum\" ifadelerini kullandı.

\"AK PARTİ\'NİN KAPISI HERKESE AÇIK\"

Yerel seçimlere az bir süre kala herkesi AK Parti’ye çağıran AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş da şunları söyledi:

\"Hayırlı bir vesileyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerine giderken, geçen dönem Beyoğlu Belediyesi Meclisine Cumhuriyet Halk Partisi\'nden seçilen ama daha önce CHP\'den istifa ettiği için bağımsız meclis üyesi olarak çalışmalarını sürdüren, bölgemizin sevilen isimlerinden, hemşerimiz Zabit Akbaş beyin partimize üye olarak katılım töreninde bir aradayız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bölgemizde ilçede de etkisini gösterecektir. Özellikle Zabit beyin sevenleri tarafından partimize olan teveccüh artacaktır. Kendisi yaşam tarzıyla örnek olmuş birisi. Kendi tabiriyle de 30 senelik CHP\'li. Demek ki Beyoğlu\'nda AK Parti\'nin hizmetlerini, belediyemizin hizmetleri, parti politikalarımızı, çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi, uzun süredir izlemiş takip etmiş ve 30 senelik tercihini bir kez daha sorgulayarak artık partimize katılmaya karar vermiş, kısmet bugüneymiş. İnşallah hep birlikte AK Partimize, Beyoğlu’muza bundan sonra bu çatı altında hizmet ederiz. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Bundan sonra da İnşallah benzer çalışmaları yapmaya devam ederiz. 2019 Yerel seçimleri öncesi bu tür çalışmalar bize moral verecektir. Hem de Beyoğlu\'ndaki hemşerilerimize ayrı bir mesaj olarak yansıyacaktır. Buradan açık çağrı yapıyoruz. Beyoğlu\'ndaki AK Partimizin kapısı bütün Beyoğlulu hemşerilerimize açık.\"