CHP'li Koç: Bu olsa olsa şeytan ittifakıdır

Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Ak Parti-MHP ittifakını eleştirerek, \"Bu olsa olsa bir şeytan ittifakıdır. Bakın şeytan bile bunları görse kesin emekliliğini ister. \'Artık bu dünyada bana görev alanı kalmadı\' der. \'Beni emekli edin, ihtiyaç yok dünyada. Yeni şeytanlar geldi\' der. Akılları sıra böyle bir süreç yaşamaya çalışıyorlar\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcılar Haluk Koç, Faik Öztrak ve Seyit Torun, Kırklareli Belediyesi\'nin toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Atatürk Spor Salonu\'ndaki programa genel başkan yardımcılarının yanı sıra Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bölge milletvekilleri ile belediye başkanları katıldı. Salonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun videolu mesajı yayınlandı. Kılıçdaroğlu mesajında, şu ifadeleri kullandı:

\"Ülkemizin yaşadığı olağanüstü koşullar nedeniyle Kırklareli\'ne yapacağım ziyareti üç kez ertelemek zorunda kaldık. Umarım Kakava Şenlikleri\'nde hep birlikte olacağız. Kırklareli Belediyemiz son derece başarılı bir belediye, iki temel özelliği var. Birincisi hiçbir ayırım yapmadan bütün Kırklareli halkına hizmet sunmuş olması. İkincisi yaptığı her harcamanın hesabını Kırklareli halkına vermiş olması. Bu nedenle Kırklareli Belediyemizi yürekten kutluyorum. Yaptığı ve yapacağı yatırımlar için de kendilerine başarılar diliyorum. Belediyemiz yeni bir otogar yapıyor. Yaptığı otogar ay-yıldız şeklinde, adını \'Atatürk Otogarı\' olarak koyuyor. Bütün Kırklarelili kardeşlerimize hayırlı olsun. Geldiğimizde yine belediyemizin yaptığı Atatürk Evi\'ni ziyaret edeceğim. Kırklareli halkıyla kucaklaşacağız.\"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise Afrin şehitlerini anarak, başsağlığı diledi. Terörün karşısında olduklarını kaydeden Kesimoğlu, \"Terör kimden gelirse gelsin karşısındayız. Terörle kan dökenler umarım ve dilerim, döktükleri kanda boğulurlar. Artık şehit istemiyoruz. Artık şehit vermek istemiyoruz. Sayın Genel Başkanımız bugün bizlerle beraber olacaktı. Tabii ki ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlarla Ankara\'da görevinin başında olması gerektiği için aramıza görüntüleriyle geldi. Ayrıca Genel Başkanımız bir operasyon geçirdi. Kendisine sağlık gönderiyoruz. Çünkü CHP\'nin Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'na ihtiyacı var. Bu güzel ülkemizin CHP iktidarına ihtiyacı var\" dedi. Kesimoğlu, Kırklareli Belediyesi olarak hizmet ürettikleri sırada çok defa engellendiklerini iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da belediyelerin Ak Parti iktidarı tarafından engellendiğini öne sürüp, \"Dün 8 şehidimizi toprağa verdik, 13 yaralımız var. Gerçekten bu ülkede hepimiz yataklarımızda rahat uyurken, onlar ülkemizin güvenliği için mücadele ediyorlar. Bizim belediyelerimiz gerçekten büyük özveri ile çalışıyorlar, yoktan var ediyorlar. Her türlü dayatmaya ve ön kesmeye rağmen, her yatırım yapmak istediklerinde, bizim belediye başkanlarımız parayı, projeyi düşünmüyor. \'Acaba hükümet benim önümü nasıl keser, beni engeller, ben de bunu nasıl aşarım?\'; onu düşünüyor\" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da hükümeti eleştirerek, \"CHP\'nin kimseden alacağı yerlilik, millilik dersi yoktur. Ama öyle görüyorum ki yerlilik, millilik adına bu hükümetin bu ülkenin insanlarına vereceği ciddi hesaplar vardır. Bugün belediyemizin yaptığı kadın dayanışma merkezini açıyoruz. Benim belediyelerim kadına böyle sahip çıkıyor. Diğer taraftan dönüp bakıyoruz ortada bir cinsel istismarla ilgili yasal düzenleme var. Cinsel istismarla ilgili suçu 12 yaşının altında mı ağırlaştıralım, yoksa 15 yaşının altında mı ağırlaştıralım diye son derece adice bir tartışma ceryan ediyor. Biz belediye eliyle devlet eliyle kadına, çocuğa sahip çıkıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk zamanında yapılmış Köy Enstitüleri var. Bugün bakıyorum bir sürü okulda protokoller imzalanıyor. Kiminle? Cemaatlerle, dini vakıflarla imzalanıyor. Bunlar okullara sokuluyor. Biz çocuklarımızı devlete emanet ediyoruz, onlar cemaatlere vakıflara emanet etmeye çalışıyorlar\" dedi.

\'ŞEYTAN İTTİFAKI\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ise Ak Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakını eleştirerek şöyle dedi:

\"Kendilerine milli diyorlar, yerli diyorlar. Ben kendime, partime yaptığımız mücadeleye, sizlerin duruşuna, ebediyete uğurlamış olduğumuz büyüklere karşı küfür edilmiş hissediyorum. Sizlerin duygularını tercüme etmeye çalışıyorum. Bunlar kendilerine \'yerli ve milli\' diyorlar. Bir ittifak kurdular, \'çıkar ittifakı\'. Siyaseten bir parti bir diğer partiye iltica ediyor. \'Ben bittim, tükendim\' diyor, \'kıvranıyorum artık, götüremiyorum\' diyor, \'senin kuyruğuna takılayım da bir hülle yapalım, nasılsa parmak sayısı bizde, şu yüzde 10 işini aşalım, ben koltuğumu koruyayım. Senin de bana vereceğin görevi yapayım. Böyle idare edelim\' diyor. Bu olsa olsa bir şeytan ittifakıdır. Bakın şeytan bile bunları görse kesin emekliliğini ister. \'Artık bu dünyada bana görev alanı kalmadı\' der. \'Beni emekli edin, ihtiyaç yok dünyada. Yeni şeytanlar geldi\' der. Akılları sıra böyle bir süreç yaşamaya çalışıyorlar. Yani kendi başına yüzde 9 almış bir parti barajı geçemeyecek. Yüzde 4-5-6 neyse alan ama ittifak diye bu \'şeytan ittifakı\'nın içine giren milletvekili çıkaracak, Meclis\'e girecek. Eğer gerçekten bu ülkede temsilde hakkaniyet varsa, Anayasa Mahkemesi dediğimiz üst yargı kurumu bunu eğer kanunlaşırsa temelden bozar. Eğer varsa diyorum ne yazık ki bütün yargı kurumları siyasi iktidarın talimatıyla hareket eden hale getirildi bugün Türkiye\'de. Bakıyorsunuz dillerinde bir tekerleme, \'Bu CHP, PKK ile işbirliği yapıyor. Bu CHP teröre destek veriyor\'. Dakika başı bunları duyuyorsunuz. Gazeteci onda, meydan onda, seyirci onda, saha onda, televizyon onda. Dakika başı sabahtan akşama kadar böyle bir yafta yapıştırmaya çalışıyorlar.\"

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç, Faik Öztrak, Seyit Torun ile beraberindeki milletvekilleri, belediye başkanları, Kırklareli Belediyesi tarafından yapılan tesislerin toplu açılışını yaparken, aralarında ay-yıldız şekilli şehir otogarının da bulunduğu bazı tesislerin de temelini attı.



FOTOĞRAFLI