CHP'li belediye başkanı AKP'ye geçti: Özüme döndüm

Kütahya’da CHP’li Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı.

AKP İl Başkanı Ali Çetinbaş, partinin Kütahya gençlik kolları genişletilmiş danışma meclisi toplantısında Daşhan’a parti rozeti taktı.

Daşhan, “AKP’ye geçerek özüne döndüğünü belirtirken kararının kendisi ve ilçesi için hayırlı olmasını” diledi.

Çetinbaş da AKP’nin sadece bir siyaset anlayışı olmadığını, ortaya koyduğu vizyonla kuruluşundan başlayarak erdemliler hareketi olduğunu söyledi.

Daşhan’ın doğru bir karar verdiğini savunan Çetinbaş şunları kaydetti:

“AK Parti bir erdemliler hareketidir. Bunu görüp Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa edip bundan sonraki siyasi hayatına AK Parti’de devam etmeye karar veren, yaptığımız görüşmeler sonucunda birlikte bu kararı aldığımız Şaphane Belediye başkanımız Rasim Daşhan’ı görmekten mutlu oldum.”

Çetinbaş, Daşhan’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu bir tablo hediye etti.