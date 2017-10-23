CHP'li Aytun Çıray partisinden istifa etti

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP\'den istifa eden İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meral Akşener liderliğindeki partiyle hareket edeceğini açıklayarak \" Şartlar Türk Milletine demokrasi içinde çare bulunmasını ve yeni bir siyasi bir çıkış yolunun açılmasını zorunlu kılmaktadır. Türk Milletinin kurtuluş alternatifi, güçlü ve dünya devletlerinin saygı duyduğu Türkiye\'yi yaratmak üzere Meral Akşener liderliğindeki hareketle kesin ve dönüşsüz olarak yola çıkmıştır. Bu esasen Türk Milletinin demokratik Ergenekonu\'dur. 25. 10. 2017 tarihinde Meral Akşener hanımefendinin liderliğindeki partinin kurucuları arasında yer alıyorum. CHP\'nin manevi bir üyesiydim ve öyle kalacağım\" dedi.

Partisinden istifa ettiğini açıklayan CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray yazılı bir açıklama yaptı. Meral Akşener önderliğindeki parti ile siyasete devam edeceğini bildiren Aytun Çıray açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"ŞARTLAR YENİ BİR SİYASİ ÇIKIŞ YOLUNUN AÇILMASINI ZORUNLU KILMIŞTIR\"

\"15 yıllık AKP iktidarları sonunda maalesef en ağır kriz tasvirlerini kat be kat geride bırakacak bir felaketin tam içine düşmüş bulunuyoruz. Bu felâketin en büyük delili 15 Temmuz 2016 FETÖ damgalı kanlı ihanet, işgal, girişimiyle başlayan süreçtir. Bu hain kalkışmanın \'Allah\'ın lütfu\' adı altında fırsata dönüştürülerek Türk Milletinin 95 yıllık mücadelesi sonunda kazandığı demokratik kazanımlarının adeta yerle bir edilmesidir. Özetle15 Temmuz hain işgal girişimi, Mustafa Kemal Atatürk\'ün Türk Gençliğine Sesleniş\'inde işaret ettiği \'gaflet, dalalet\' tasvirlerini andıran manzaraları ortaya çıkardı.

Türk Milleti bugün anayasası fiilen iptal edilmiş, hukukun yok hükmünde olduğu bir karanlığa prangalanmış gibidir. Türkiye\'nin bu radikalist yönetim anlayışı yüzünden örtülü ambargolara muhatap olmasına, kendini izolasyona tabi tutmasına ve bunların sonucunda adeta İkinci bir Kuzey Kore muamelesine maruz bırakılmasına göz yumamayız.

Ancak bütün bu ağır tabloya rağmen, muhalefet partilerinden birinin AKP\'ye iltihakı ve CHP\'nin sıkı bir kuşatılmışlıkla karşı karşıya kalması sonucunda mevcut siyasi tablo milletimize bir çıkış sunamaz hale gelmiştir. Bunun Türk Milletine halihazırdaki maliyeti çok yüksektir. Yakın gelecekte ödeteceği bedelin ise bu olağanüstü maliyetten dahi ağır olması ihtimali de bir heyula gibi adeta kapımızda durmaktadır. Yani şartlar Türk Milletine demokrasi içinde çare bulunmasını ve yeni bir siyasi bir çıkış yolunun açılmasını zorunlu kılmaktadır. Onbeş yılın sonunda şapka düşmüş kel görünmüştür. AKP\'nin, yumuşaklığı ve ılımlılığı benimsemiş, Atatürk\'ü yürekten kucaklayan demokratik merkez veya merkez sağ diye bilinen gelenekle uzaktan yakından bir alakasının olmadığı anlaşılmıştır. Demokratik merkez, artık AKP\'yi ret etmektedir. 16 Nisan 2016\'da yapılan ve sandıktan ancak YSK\'nın tam kanunsuzluğu göze almasıyla sözde \'evet\' çıkartılan \'kirli\' referandumda, merkez sağın tarihi olarak güçlü olduğu bölgelerde \'hayır\' oranının çok yüksek çıkması bu reddiyenin en önemli kanıtını teşkil etmiştir. Referandumda ortaya çıkan bu sonuç bu defa gerçekten Allah\'ın bir lütfu sayabileceğimiz yeni siyasi gelişmelerin önünü açmıştır.



Bütün bunlar, Türkiye\'yi bir yıkım sürecini engelleyecek olan gücün, merkez sağ başta olmak üzere siyasi yelpazenin tüm millî unsurlarını kapsayacak şekilde \'Milli Merkez\' olarak yeniden uyanışta olduğunu ortaya koymaktadır. Türk Milleti, kurucu medeni değerleri yeniden canlandırmayı \'Milli Merkez\' siyaseti ile başaracaktır.\"

\"CHP\'NİN MANEVİ ÜYESİ OLARAK KALACAĞIM\"

\"Biz yeni siyasetin temsilcileri olarak, siyasetin çare kurumu olduğunun bilinci ile, milletimizin dertlerine çare bulmak ve Türk Milleti\'nin özgürce mutluluğu arama hakkını sağlamak için yollara düşüyoruz. Aziz Türk Milleti artık beyin yıkama operasyonlarına karşı ne savunmasızdır ne de yalnızdır! Yarından itibaren milletimizi enkazın altından sağ salim çıkarmak için ne gerekirse yapacağız ve yeniden hukukun üstünlüğüyle güçlendirilmiş parlamenter rejime dönüşün yolu açılmış olacaktır. Türk Milletinin kurtuluş alternatifi, güçlü ve dünya devletlerinin saygı duyduğu Türkiye\'yi yaratmak üzere Meral Akşener liderliğindeki hareketle kesin ve dönüşsüz olarak yola çıkmıştır. Bu esasen Türk Milletinin demokratik Ergenekonu\'dur! Bütün bu açıklamalarımdan kolayca anlaşılabileceği gibi 25. 10. 2017 tarihinde Meral Akşener hanımefendinin liderliğindeki partinin kurucuları arasında yer alıyorum. Bu kararımın yegâne kaynağı ve sebebi, Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti\'nin Erdoğan liderliğindeki AKP iktidarları tarafından getirildiği ölüm kalım noktasında, Aziz Türk Milletine ve onun yetiştirdiği en asil kahraman ve dâhisi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümsüz eseri Türkiye Cumhuriyetine duyduğum sonsuz sadakattir. Talip olduğumuz şey otokratik bir ortamda zorlu ve meşakkatli bir mücadeledir. Korku içinde yaşayamayız, korku içinde yaşamayacağız. Dolayısıyla bu kararımın asli anlamının ucuz, önyargılı ve sığ sözde eleştirilere ve çarpıtmalara konu edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğimi ve onlara hak ettikleri cevabı vereceğimi şimdiden ilan ediyorum. İçinden geçtiğimiz şartların ağırlığını en iyi bilen Aziz Türk Milleti ve İzmirli hemşerilerimin de beni kalpten anlayacaklarından, onların yürekten verecekleri gönüllü destekleriyle çağdaş medeniyet yolculuğumuza birlikte devam edeceğimizden hiç şüphe duymuyorum. CHP\'den doğan, Celâl Bayar ve Menderes\'in kurduğu Demokrat Parti çizgisinden gelen biri olarak, hep kurucu CHP\'nin manevi bir üyesiydim ve öyle kalacağım.\"

\"KARARIMI ANLAYIŞLA KARŞILAYAN KILIÇDAROĞLU\'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM\"

\"Kararımı kendine özgü saygı, insani nezaket ve insan sevgisi anlayışıyla karşılayan Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu\'na, milli meselelerde Aziz Türk Milletinin ve Atatürk Cumhuriyeti\'nin çıkarları için yapacağımız çalışmalarda yol arkadaşlığımızı sürdüreceğimize yürekten inandığım her kademeden CHP\'li siyaset arkadaşlarıma şahsıma gösterdikleri güven ve verdikleri destek için saygı dolu teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşasın onun ölümsüz kahramanı Mustafa Kemal Atatürk!\"