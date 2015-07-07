CHP'den Halaçoğlu'na 'dinsiz Baykal' tepkisi

MHP'li Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, "Sayın Baykal'ı desteklemiş olsaydık, kamuoyunda şunlar yansıtılacaktı; 'Siz Baykal'ı seçtiniz, bir muhalif adı altında.' AKP'nin tabiriyle 'dinsiz bir partinin inançsız bir partinin adamını seçtiniz' diye bize yükleneceklerdi" sözlerine CHP'li Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Halaçoğlu'nun açıklamasının 'utanç verici' olduğunu belirtip, "Ramazan'da orucunda, namazında, niyazında olan birisine, Baykal'a 'Dinsiz' diyebilmek, siyasi bir ihtiras ile yapabilmek ve bunu söylerken bundan bir siyasi rant devşirmeye ayıp örtmeye çalışmak gerçekten MHP'nin içinde bulunduğu acizliği gösteriyor" açıklamasını yaptı.

'Bunu ne yüzle isteyecekler?'

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Özel açıklamasına devam ederken İsmet Yılmaz'ın MHP'nin sayesinde TBMM Başkanlığı'na seçildiğini belirtip şunları söyledi: "Açıklamalarda, akılla, zekayla ve mantıkla izah edilemeyecek şeyler var. Örneğin şunu söylüyor 'Biz Baykal'a oy vermedik ama İsmet Yılmaz'a da oy vermedik.' Siyaset kimin hangi davranışının kimin hangi sonucu ürettiği üzerinden bir okuma yapar. Geçersiz oy vermeyi siyasi oy tarihimize kazandıran MHP, verdiği geçersiz oylar ile doğrudan İsmet Yılmaz'ın seçilmesine sebebiyet vermiştir. Diyorlar ki, 'Biz vermedik, onlar Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy verselerdi?' Şu bir gerçek. CHP bütün gücüyle Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy verse hala 50 oy eksiği var MHP'nin. Bu seçimden beri selamını bile almadıkları, 'Onlar oy verirse olmayız' dedikleri, hatta bi ara Baykal'a oy vermeme gerekçesi olarak söyledikleri 'HDP destekleyecekse biz yokuz' dedikleri HDP'den en az 50 oy alacaklarını mı umuyorlardı? Bunu ne yüzle isteyecekler. Daha doğrusu elbetteki istemeyecekler. Bu nasıl milliyetçilik ki milletin aklı ile alay ediyorsunuz?"

'MHP'nin içinde bulunduğu acizliği gösteriyor'

"Ramazan günündeyiz. Bütün Türkiye'nin bildiği, ama kimsenin savunulmasına ihtiyaç duymadan Ramazan'da orucunda, namazında, niyazında olan birisine, Baykal'a 'Dinsiz' diyebilmek, siyasi bir ihtiras ile yapabilmek ve bunu söylerken bundan bir siyasi rant devşirmeye ayıp örtmeye çalışmak gerçekten MHP'nin içinde bulunduğu acizliği gösteriyor. Kaldı ki kişinin dini yaşamasıyla ilgili değerlendirmeleri siyasetin içine sokmaya çalışmak, siyaseti orta çağ anlayışına çekmek demek. 2015 yılı Türkiye'sinde yaşadığımızı sayın Halaçoğlu'na hatırlatmaktan başka yapılacak bir şey yok."

'İstifa etsin'

CHP Grup Başkanvekili Özel, MHP Grup Başkanvekili Halaçoğlu'na seslenerek, "Bugün Türkiye'nin siyasi tarihine Halaçoğlu'nun ifadeleri ile bir utanç günü olarak geçmiştir. MHP'nin genelinin bu kanaati paylaştığını düşünmüyoruz. Sayın Halaçoğlu'nun partisi MHP'ye verdiği ağır rahatsızlıktan dolayı ve siyasete kazandırdığı bu inanılmaz ayıptan dolayı bir, derhal özür dilemeye, iki, derhal görevinden istifa etmeye davet ediyoruz" dedi.