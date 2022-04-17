CHP’li Tanrıkulu: Geçen ay cezaevlerinde 5 kişi öldü, 51 kişi işkenceye maruz kaldı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun hazırladığı Mart 2022 İnsan Hakları İhlalleri Raporu’na göre; geçen ay cezaevlerinde 5 kişi öldü, 51 kişi de işkenceye maruz kaldı.

Sezgin Tanrıkulu, Mart 2022 İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu açıkladı. Tanrıkulu’nun raporuna göre; geçen ay 152 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. 118 emekçi iş cinayetlerinde, 25 kadın kadın cinayetlerinde ve 5 kişi de cezaevinde öldü.

Rapora göre; 281 işkence ve kötü muamele olayı yaşandı; bunların 51’i cezaevlerinde oldu. Sosyal medya paylaşımları dahil, düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandığı için 23 kişi gözaltına alındı, üç kişiye soruşturma açıldı. Beş kişi, daha önce kullandığı bu özgürlük nedeniyle haklarında açılan davalarda mahkum oldu.

Raporda, geçen ay üç gazetecinin saldırıya uğradığı, altı gazetecinin gözaltına alındığı, mesleki faaliyetleri nedeniyle yedi gazetecinin açılan davalarda hüküm giydiği anlatıldı.

Rapora göre; geçen ay 43 eylem ve etkinliğe müdahale edildi. Beş eylem ve etkinlik yasaklandı. Eylem ve etkinliklerde 813 kişi gözaltına alındı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullandığı için açılan davalarda yedi kişi mahkum oldu. (ANKA)