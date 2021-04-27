CHP'li Sertel: Bayram ikramiyesi 1500 liraya çıkarılsın, banka ve sandık emeklileri de yararlansın

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, 13 milyon emeklinin yüzde 60'ının asgari ücretin altında gelire sahip olduğuna dikkat çekerek, "CHP olarak bayram ikramiyesi bin 500 liraya çıkarılsın diye kanun teklifi verdik AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Enflasyon karşısında hızla eriyen bin lira en az bin 500 olmalı ve bu haktan özel banka ile sandık emeklilerinin de yararlanması sağlanmalıdır" dedi.

CHP Milletvekili Sertel, gelir dağılımındaki adaletsizliğin emekli maaşlarına da yansıdığını, 13,2 milyon emekliden 7 milyon 900 bininin yani yaklaşık yüzde 60’ı ise asgari ücretin altında aylık ve gelire sahip olduğunu savundu. Emekli maaşları arasındaki uçurumun düzenlenmesi için verdiği kanun teklifinin reddedildiğini belirten Sertel, "Yine kısa bir süre önce partimiz tarafından bayram ikramiyeleri bin 500 lira olsun diye kanun teklifi verildi. O da reddedildi. AKP iktidarı ve ortağı emeklinin, işçinin, çiftçinin, işsizlerin sorunlarına kulak tıkamaya devam ediyor" dedi.

"Maaşlar yüzde 35 eridi"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Türk Lirası'nın döviz karşısında hızla değer kaybetmesi sonucu, işçi, memur, emeklilerin maaşlarının yüzde 35 eridiğine dikkat çeken Sertel, "En düşük emekli maaşı bin 500 lira olan bir emeklinin maaşındaki erime dolar karşısında 525 lira oldu ve maaşının satın alma gücü 975 liraya indi. Yine 2002 yılında aylığıyla yaklaşık 8 çeyrek altın satın alabilen en düşük işçi emeklisinin şimdi maaşı sadece 2 çeyrek altına yetiyor. Bütün bunlar ortada iken AKP iktidarı bayram ikramiyesini artırmamakta ve belirli kesimlere haksızlık yaparak bayram ikramiyesi vermemekte ısrar ediyor" diye konuştu.

"Banka ve sandık emeklilerine de bayram ikramiyesi verilsin"

Türkiye'de yaklaşık 300 bin sandık emeklisi, 17 emekli sandığı bulunduğuna dikkat çeken Sertel, "Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için eşitsizliğe yol açtığını belirterek bayram ikramiyelerini bekliyor. İktidar bu haklı talebe kulak vererek Ramazan bayramından itibaren sandık ve banka emeklilerini de kapsam içine almalıdır” diye konuştu.