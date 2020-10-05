CHP'li Özel, erkeklere "İkinci eşi alın" çağrısı yapan Başhekim Yarımcısı Dr. Ali Edizer'i Bakan Koca'ya şikâyet etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısında bulunan GATA başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer'i Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şikâyet ettiğini duyurdu.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer,, erkeklere ‘boşanmak yerine ikinci eşi alın’ çağrısında bulunduğu paylaşımlarıyla tepki çekmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’le ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü duyurdu.

Özel, “Sosyal medya paylaşımları nedeniyle GATA’nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ilettim. Sayın Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti” açıklamasında bulundu.