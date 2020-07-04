CHP'li Özel'den baro başkanlarını hedef alan Bahçeli'ye: Baronların değil baroların yanında durmak gururumuzdur

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında baro başkanlarını hedef alan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepki göstererek, "Allah kimseyi baro değil de baron ziyareti yapanlardan yapmasın. Türkiye kimlerin cezaevinde baronları ziyaret ettiğini görmüştür. Barolara karşı kullanılan bu özensiz, bu iftiracı, bu fevkalade küfürbaz dili de kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Baronların değil baroların yanında durmak gururumuzdur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çoklu baro düzenlemesine karşı TBMM önünde toplanan baro başkanlarını hedef alarak, "Hiç kimse Fransa’yı kasıp kavurmuş sarı yeleklilerin eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir. Zira sonuçları ağır olacaktır" demişti. CHP'li Özgür Özel, yaptığı basın toplantısında Bahçeli'ye tepki gösterdi. Özel şunları söyledi:

"Baronların değil baroların yanında durmak gururumuzdur"

"Devlet Bahçeli’nin barolara söylediği ağır sözler var. Bizim milletvekillerimiz baroları ziyarete gidiyor. Memleketlerinde de gittiler, şimdide gidiyorlar, bundan sonrada gidecekler. Allah kimseyi baro değil de baron ziyaret edenlerden yapmasın. Baro ziyaretinin izahı var seçmene ama baron ziyaretinin yok. Cumhur ittifakının bir tarafı Zindaşti didinen baronu serbest bırakılmaktan dolayı artık hakkında iddianame olan, hakkında dava açılan bir cumhurbaşkanı yardımcısını taşımaktadır. Diğer taraftan da Türkiye kimlerin cezaevinde baronları ziyaret ettiğini görmüştür. O yüzden barolara dünya kadar söz söyleyip onlara dünya kadar hakaret etmek kendi siyaset yaptığı o baro mensuplarına da hakarettir. Barolara karşı kullanılan bu özensiz, bu iftiracı, bu fevkalade küfürbaz dili de kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Baronların değil baroların yanında durmak gururumuzdur."

"Anayasada yazan bir hakkın kullanılmasına karşı bir başka şiddet tehdidi"

"Bizim ne sarı yeleklilerden ne de başkasından beklentimiz yok. CHP olarak biz bunları ilk seçimde alaşağı ediyoruz zaten. 'Sarı yelekliler', 'Denerlerse pişman olurlar'; bu, Anayasada yazan bir hakkın kullanılmasına karşı bir başka şiddet tehdidir."

"Sayın Bahçeli’ye iyi seyirler"

"Sayın Devlet Bahçeli, bir tek senden Cumhurbaşkanı adayı olmaz bu Türkiye’de dediği Recep Tayyip Erdoğan’ı partisinin adayı yapmıştı. Partisindeki bir genel başkan adayı değerli bir hanımefendiyle rekabet etmemek için savrulmuş, partisini savurmuş Kurultayı Saray desteğiyle iptal ettirmiş. Partiyi ortadan ikiye yardırmış. Ve bir siyasi partinin Saraya ve Bahçeli’ye itiraz partisinin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş ve bir siyasi parti meclise yeni bir grup ve yeni bir genel başkan çıkmasına ön ayak olmuştur. Kendi partisindeki durumu için bir başka siyasi parti doğmasına genel başkan olmasına. Bir başka siyasi partinin genel başkanın Cumhurbaşkanı adayı olup kendisi aday olmamasına sebebiyet veren ve bunu hazmedebilen birinin şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurultay'ını altın bir fırsat olarak görmesi gerçekten önemlidir. Sayın Bahçeli’ye iyi seyirler. Pandemi koşullarından dolayı davet edemiyoruz. Ama sıkı bir takipçimiz olduğu belli. Türkiye için altın fırsat CHP’nin iktidarıdır. Millet ittifakının iktidarıdır. Türkiye için altın fırsatı hayata geçirecek olan kadroların ortaya çıkacağı CHP Kurultayı’nda Sayın Bahçeli’ye zevkli seyirler diliyoruz. Biz çok keyif alacağız kendisinin de keyif alacağını açıklamasından öğrenmiş olduk"