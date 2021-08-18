CHP'li Çeviköz: Mültecilerin ülke güvenliğine tehdit oluşturma ihtimali yüksek

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Afganistan’dan Türkiye’ye gelen göçmenlere ilişkin, “Mültecilerin ülkemize kontrolsüz bir şekilde girişi, halihazırda omuzlarında mülteci yükü taşıyan ülkemizin kaldıramayacağı bir durumdur; ayrıca ülke güvenliğine de tehdit oluşturma ihtimali oldukça yüksektir” dedi.

Ahmet Ünal Çeviköz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Çeviköz, önergesinde şunları kaydetti:

"Ülkemizin kaldıramayacağı bir durumdur"

“ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından, Taliban’ın hedefte olan başkent Kabil’i ele geçirmesi ile ülkedeki istikrar sarsılmış ve belirsizlik ortamı oluşmuştur. Bu doğrultuda Taliban’ın kendi kontrolüne giren bölgelerdeki mahkumları serbest bırakması ve aralarında bu mahkumların da bulunma ihtimali olan mültecilerin ülkemize kontrolsüz bir şekilde girişi, halihazırda omuzlarında mülteci yükü taşıyan ülkemizin kaldıramayacağı bir durumdur, ayrıca ülke güvenliğine de tehdit oluşturma ihtimali oldukça yüksektir. Bu bağlamda;