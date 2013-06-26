T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP ilk turda grup başkan vekillerini ve meclis başkan vekilini seçemedi

Genel merkezin en gözde adayları arasında Engin Altay ilk turun sonunda en yüksek oyu alan milletvekili oldu

26 Haziran 2013 15:43

CHP bugün Meclis Başkan Vekili ve grup yönetimini belirlemek için sandığa gitti. İki buçuk saatlik ilk turun sonucunda hiç kimse yeterli oy alamadı. Seçimlerde ikinci tura geçildi.

İlk turda seçilebilmek için 68 oy alınması gerekiyor. Bugün yapılan seçimlere 110'a yakın milletvekili katıldı. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal ve çok sayıda milletvekili Avrupa Konseyi toplantısında olmaları nedeniyle, seçime katılamadılar.

CHP grup başkan vekilliği için 9 aday çıktı, genel merkezin en gözde adayları arasında Engin Altay ilk turun sonunda en yüksek oyu alan milletvekili oldu. Altay'ı Emine Ülker Tarhan ve Akif Hamzaçebi izledi. Ancak 68 oyu bulan olmadı.

Grup başkanvekili adaylarından Atilla Kart ilk turun sonunda çekilme karar aldı. Meclis başkan vekilliği seçimlerinde Mehmet Kesimoğlu önde gidiyor. Güldağ Mumcu ve Erdal Aksünger'de başa baş mücadele veriyor. İkinci turda da adaylar, 68 oy bulmaya çalışcacak.

ETİKETLER

chpgrup başkan vekiliengin altayemine ülker tarhan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24