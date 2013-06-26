CHP ilk turda grup başkan vekillerini ve meclis başkan vekilini seçemedi

CHP bugün Meclis Başkan Vekili ve grup yönetimini belirlemek için sandığa gitti. İki buçuk saatlik ilk turun sonucunda hiç kimse yeterli oy alamadı. Seçimlerde ikinci tura geçildi.

İlk turda seçilebilmek için 68 oy alınması gerekiyor. Bugün yapılan seçimlere 110'a yakın milletvekili katıldı. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal ve çok sayıda milletvekili Avrupa Konseyi toplantısında olmaları nedeniyle, seçime katılamadılar.

CHP grup başkan vekilliği için 9 aday çıktı, genel merkezin en gözde adayları arasında Engin Altay ilk turun sonunda en yüksek oyu alan milletvekili oldu. Altay'ı Emine Ülker Tarhan ve Akif Hamzaçebi izledi. Ancak 68 oyu bulan olmadı.

Grup başkanvekili adaylarından Atilla Kart ilk turun sonunda çekilme karar aldı. Meclis başkan vekilliği seçimlerinde Mehmet Kesimoğlu önde gidiyor. Güldağ Mumcu ve Erdal Aksünger'de başa baş mücadele veriyor. İkinci turda da adaylar, 68 oy bulmaya çalışcacak.