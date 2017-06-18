CHP Düsseldorf’ta 'adalet çadırı' kurdu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlattığı Ankara’dan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü'ne bir destek de Düsseldorf'tan geldi. CHP'nin Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Eyalet Birliği, eyalet parlamentosunun önünde çadır kurdu. Salı akşamına kadar açık kalacak çadırda CHP'liler, Alman kamuoyuna Türkiye'de son zamanlarda artan tutuklamalar konusunda bilgi verecekler.

CHP-NRW Birliği Başkanı İbrahim Vural, CHP’nin Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek amacıyla harekete geçtiklerini belirterek, "Türkiye'de adalet mekanizması işlemez duruma gelmiştir. Biz de bu durumu yaşadığımız ülkede, Almanya'da Alman kamuoyuna, Alman siyasetçilerine duyurabilmek için bu dört günlük eylemi başlattık. Salı günü saat 20:00’ye kadar Eyalet Parlamentosu’nun karşısında kurduğumuz çadırdan sesimizi duyuracağız. Alman siyatçileri, sivil toplum örgütleri temsilcilerini davet ettik" dedi.

SPD'den destek bekliyorlar

Alman siyasetçilerin Türkiye’de yaşananlara kayıtsız kalmadıklarını, ancak yeterli tepkiyi de göstermediklerini ileri süren Vural şöyle devam etti: "Bölgemizde Alman siyasetçilerle sürekli temas halindeyiz. NRW’deki Türkiye kökenli milletvekillerinden İbrahim Yetim ve Volkan Baran Türkiye’deki gelişmeleri yakından izliyorlar. SPD’li bu politikacılarımız bizlere destek oluyorlar. Biz zaten Sosyalist Enternasyonal üyeleri olarak SPD ile kardeş partiyiz. Ve onlarla diyalog halindeyiz. Eylemimizi özellikle parlamento önünde yapıyoruz. Ülkemize adalet gelene kadar bu tür gösteriler düzenleyeceğiz."

Vural çalışmalarıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Dün Strasbourg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önünde bir eylem düzenledik. Burada İngilizce ve Fransızca broşürler dağıttık, hem Mahkeme yetkililerini hem de buraya gelen Avrupalıları olup bitenlerle ilgili bilgilendirdik. Basın mensuplarını bilgilendirdik. Almanya’da tüm basın kuruluşlarına Almanca bilgi metinleri yolladık."

Avrupalılık vurgusu

Alman siyasetçilerden daha etkili tavırlar beklediklerini kaydeden Vural, "Alman ve Avrupalı siyasilerin tutumu çok cılız kalıyor. Daha bariz şekilde Türkiye’deki gelişmelerle ilgili tepkilerini ortaya koymalılar. Çünkü ülkemiz hızla bir Ortadoğu ülkesine dönüşüyor. Oysa biz Mustafa Kemal’le 90 yıl önce yönümüzü belirledik. Biz bir Avrupa ülkesiyiz. Böyle de kalmalıyız. Bu konuda Avrupalılardan da destek bekliyoruz."

Almanların yeni göç akını korkusu

CHP NRW Birliği Genel Sekreteri Cemalettin Özer Almanların endişleri konusunda şöyle konuştu: "Alman kamuoyu ve siyaseti Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle demokrasinin giderek zayıflatılmasından dolayı Almanlar endişeli. Alman halkının en büyük korkusu ise Türkiye’den bir göç dalgasının gelmesi. Suriye ve Afrika’dan gelen sığnmacılardan sonra Türkiye’den de insanların kitlesel olarak Almanya’ya sığınmalarından endişe ediyorlar. Diğer yandan beyin göçünün de ciddi oranda arttığını görmek mümkün. Türkiye için verimli olabilecek yüzlerce kişi, bir çoğu uzman Almanya’ya sığındı. Bunun en büyük nedeni adaletin olmaması. Biz ülkemize adaletin gelmesini istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Türkiye'de adalet için yürüyoruz, ayak sesimiz burada da duyulsun diye Almanya’da da bu eylemleri yapıyoruz."

Eylemler sürecek

CHP Köln Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Salman Yelken ise gelecekte de benzer etkinlerin yapılacağını belirterek, "Genel Başkanımız Türkiye’da Adalet Yürüyüşü'nü başlattıktan sonra biz de Avrupa’da partililer olarak harekete geçtik. Tükiye’de bir adalet sorunu var. Bu aşikar. Salıya kadar çadırımız Düsseldorf’da kalacak. Çarşamba da Köln’de olacağız. 25 Haziran’da da yine Köln’de yaz şenliği düzenleyeceğz. Böylece Türkiye’de devam eden Adalet Yürüyüşü eylemine Almanya’dan destek olmaya çalışacağız. Adalet Yürüyüşçüleri İstanbul’a intikal ettiklerinde biz de eş zamanlı olarak buradan uçaklarla İstanbul’da olacağız. Orada bu büyük yürüyüşü hep birlikte tamamlayacağız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR’ları davasından 25 yıl hapse çarptırılıp tutuklanmasının ardından tepki için ‘Adalet Yürüyüşü’ başlattı. 432 kilometrelik yürüyüşün 25 gün sürmesi bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Tuncay Yıldırım/Düsseldorf