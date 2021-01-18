Chicago'da bir kişinin "Koronavirüs'ten korktuğu için" 3 aydır havalimanında yaşadığı tespit edildi

T24 Dış Haberler

ABD'de bir kişinin "Koronavirüs nedeniyle eve dönmeye korktuğunu" söyleyerek 3 aydır Chicago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda yaşadığı belirtildi.

ABD basınına göre Aditya Singh isimli vatandaş, polis memurlarına "Los Angeles'a dönmeye çok korktuğunu" söyledi.

Singh, bu hafta sonunda bir havalimanının yasaklı bölgesine girme ve hırsızlıkla suçlanarak gözaltına alındı.

Savcılar, Singh'in 19 Ekim'de O'Hare Havalimanı'na geldiğini belirtti. Yaklaşık üç ay sonra iki United Havayolları çalışanı Singh'den kimliğini göstermesini istedi. Singh, bir süredir kayıp olan bir havalimanı çalışanı rozetini kimlik oluk sundu.

Davayla ilgilenen hakim, 3 aydır bir kişinin havalimanın güvenli bölgesinde çalıntı bir rozetle yaşamasına rağmen tespit edilmemesine tepki gösterdi.