ÇHD'den stajyerlere ve hukuk öğrencilerine atölye: Avukatlık yaparken bizleri neler bekliyor?

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Stajyer ve Öğrenci Komisyonu'nun, ‘Avukatlık yaparken bizleri neler bekliyor?’ başlığıyla düzenleyeceği atölyeler bugün başlıyor.
Ruhsatları verilmeyen stajyer avukatlardan kadın avukatlığa, yargı reformundan işçi avukatlığa; stajyerleri ve hukuk fakültesi öğrencilerini nelerin beklediğinin konuşulacağı atölyeler İstanbul Taksim Ada Sahnesi’nde düzenlenecek.
Etkinlik takvimi şu şekilde:
26 Şubat Çarşamba: Avukatlık Kanunu ve Ruhsat Gaspı (Av. Benan Molu- ÇHD Öğr. Kom. Üyesi Hüseyin Ali Kudret)
4 Mart Çarşamba: Kadın Avukatlık- Cinsel Taciz/ Mobbing (Av. Meriç Eyüboğlu-Av. Neziha Eken)
11 Mart Çarşamba: İşçi Avukatlık ( Av. Nilgün Şahinkaya- Av. Şafak Aki)
18 Mart Çarşamba: Yargı Reformu ve Avukatlık Sınavı (Av. Ercan Kanar- ÇHD İst. Şube Bşk. Gökmen Yeşil)