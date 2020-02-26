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ÇHD'den stajyerlere ve hukuk öğrencilerine atölye: Avukatlık yaparken bizleri neler bekliyor?

26 Şubat 2020 13:15

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Stajyer ve Öğrenci Komisyonu'nun, ‘Avukatlık yaparken bizleri neler bekliyor?’ başlığıyla düzenleyeceği atölyeler bugün başlıyor.

Ruhsatları verilmeyen stajyer avukatlardan kadın avukatlığa, yargı reformundan işçi avukatlığa; stajyerleri ve hukuk fakültesi öğrencilerini nelerin beklediğinin konuşulacağı atölyeler İstanbul Taksim Ada Sahnesi’nde düzenlenecek.

Etkinlik takvimi şu şekilde:

26 Şubat Çarşamba: Avukatlık Kanunu ve Ruhsat Gaspı (Av. Benan Molu- ÇHD Öğr. Kom. Üyesi Hüseyin Ali Kudret)

4 Mart Çarşamba: Kadın Avukatlık- Cinsel Taciz/ Mobbing (Av. Meriç Eyüboğlu-Av. Neziha Eken)

11 Mart Çarşamba: İşçi Avukatlık ( Av. Nilgün Şahinkaya- Av. Şafak Aki)

18 Mart Çarşamba: Yargı Reformu ve Avukatlık Sınavı (Av. Ercan Kanar- ÇHD İst. Şube Bşk. Gökmen Yeşil)

 

 

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