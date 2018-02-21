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Kültür-Sanat

Charlotte de Witte İstanbul'a gelecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TECHNO müziğin Belçikalı temsilcisi Charlotte de Witte, 28 Ekim’de İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak

21 Şubat 2018 17:56

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TECHNO müziğin Belçikalı temsilcisi Charlotte de Witte, 28 Ekim’de İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.
Kariyerine “Raving George” ismiyle başlangıç yapan ve müzik hayatında agresif techno setleriyle ünlenen Charlotte de Witte, 28 Ekim’de Zorlu PSM Studio’da performans sergileyecek. Oscar and the Wolf ile yaptığı “You’re Mine” şarkısıyla Avrupa ve Türkiye müzik listelerinde zirveye oturan Charlotte, Tomorrowland, Pukkelpop gibi dünyaca ünlü festivallerde de DJ setinin başına geçti ve büyük beğeni topladı.

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