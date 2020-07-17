Charlize Theron: Benim tercihim cevizli baklava

Son filmindeki bir sahnede 'baklava gurme'si' olarak hareket eden ve kendisine sunulan baklavanın nerede yapıldığına ilişkin tahminde bulunan oyuncu Charlize Theron, baklava konusunda tartışmalı konuya da değindi. Filmdeki repliğin ardından sosyal medya paylaşımlarında da baklavaya övgüler düzen Theron, son açıklamasında tercihinin cevizli baklavadan yana olduğunu söyledi.

Hollywood yıldızı oyuncu Charlize Theron, başrolünü oynadığını yeni filmi The Old Guard'daki baklava sahnesi hakkında konuştu.

Habertürk'ün haberine göre, Theron konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce baklava yedim tabii ki. Hatta Türkiye'de çok vakit geçirdim. 20'lerimin sonu, 30'larımın başıydı. Sırtımda çantam uzunca bir tatil yaptım Türkiye'de.

"Sanırım 5 hafta sürmüştü. Kapadokya'yı küçük köyleri dolaştım. Baklava, lokum hepsini çok seviyorum...

"Türkiye'deki tartışmaları biliyorum ama benim tercihim cevizli baklava. İkinci sınıf vatandaş gibiyim biliyorum ama çok fıstık seven biri değilim..."

Ne olmuştu?

Dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron, son filmi The Old Guard ile son haftaların çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Filmde Theron'un baklava yediği sahne sosyal medyada büyük ilgi çekti. Yıldız oyuncu baklava ile ilgili "En iyisinin Gaziantep'te yapıldığını duydum" yazınca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ünlü yıldızı şehre davet etti.