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Charlie Hebdo saldırısını öven imam tutuklandı

Saldırıyı öven imam: Hz. Muhammed'in karikatürlerini çizenler ölmeli. Saldırıyı gerçekleştirenler gerçek cihatçılardır

28 Şubat 2015 20:38

Norveç, Paris'teki Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya saldıran ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kuaşi kardeşleri öven imamı tutukladı. Necmettin Faraj Ahmed adlı imam, katliamdan mutluluk duyduğunu söylemiş ve Kuaşi kardeşleri kahraman olarak nitelemişti.

Ahmed'in Ensar ül- İslam adlı terör örgütünü kurduğu belirtilirken, imam saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Hz. Muhammed'in karikatürlerini çizenler ölmeli. Saldırıyı gerçekleştirenler gerçek cihatçılardır" demişti. Örgütü 2002'den beri yönetmediğini söyleyen Ahmed, Norveç Başbakanı Erna Solberg'i ölümle tehdit etmek nedeniyle 2 yıl 10 ay ceza almış, Ocak ayının sonunda serbest bırakılmıştı.

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