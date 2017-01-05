Charlie Hebdo kurbanları anılıyor

Fransa'da Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırının üzerinden iki yıl geçti. Paris'te düzenlenen törende, hayatını kaybeden Charlie Hebdo çalışanları anıldı.

Paris Belediye Başkanı Ane Hidalgo, dergi binasındaki törende eski editör odasının önüne çelenk bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törene Charlie Hebdo baş editörü Riss ve diğer çalışanlar da katıldı.

7 Ocak 2015 tarihindeki saldırıda iki radikal İslamcı saldırgan Charlie Hebdo binasına girerek etrafa ateş açmış ve saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti. Olay dünya genelinde büyük tepki yaratmıştı.

Yahudi marketinde anma töreni

Charlie Hebdo saldırısını izleyen günlerde, saldırganların suç ortağı Paris'te silahsız bir polisi vurarak öldürmüş ve bir Yahudi marketindeki rehin alma olayında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Hyper Cacher adlı market önünde de İçişleri Bakanı Roux ve Belediye Başkanı Hidalgo'nun katılımıyla bir anma töreni düzenlenecek.

Ocak 2015'teki saldırılarda toplam 17 kişi hayatını kaybetmişti. Kasım 2015 tarihinde ise radikal İslamcı saldırganlar Paris'teki futbol stadyumu, Bataclan konser salonu ve bir dizi restoran ve bara eş zamanlı saldırı düzenlemiş, 130 kişi hayatını kaybetmişti.

14 Temmuz 2016 tarihinde ise Nice kentinde bir saldırgan kamyonu insanların üzerine sürmüş ve 86 kişinin ölümüne yol açmıştı.

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AFP, BS/GA