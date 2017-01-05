T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Charlie Hebdo kurbanları anılıyor

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo ve bir Yahudi marketine düzenlenen terör saldırılarının ikinci yıldönümünde, hayatını kaybedenler anılıyor.

05 Ocak 2017 18:14

Fransa'da Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırının üzerinden iki yıl geçti. Paris'te düzenlenen törende, hayatını kaybeden Charlie Hebdo çalışanları anıldı.

Paris Belediye Başkanı Ane Hidalgo, dergi binasındaki törende eski editör odasının önüne çelenk bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törene Charlie Hebdo baş editörü Riss ve diğer çalışanlar da katıldı.

7 Ocak 2015 tarihindeki saldırıda iki radikal İslamcı saldırgan Charlie Hebdo binasına girerek etrafa ateş açmış ve saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti. Olay dünya genelinde büyük tepki yaratmıştı.

Yahudi marketinde anma töreni

Charlie Hebdo saldırısını izleyen günlerde, saldırganların suç ortağı Paris'te silahsız bir polisi vurarak öldürmüş ve bir Yahudi marketindeki rehin alma olayında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Hyper Cacher adlı market önünde de İçişleri Bakanı Roux ve Belediye Başkanı Hidalgo'nun katılımıyla bir anma töreni düzenlenecek.

Ocak 2015'teki saldırılarda toplam 17 kişi hayatını kaybetmişti. Kasım 2015 tarihinde ise radikal İslamcı saldırganlar Paris'teki futbol stadyumu, Bataclan konser salonu ve bir dizi restoran ve bara eş zamanlı saldırı düzenlemiş, 130 kişi hayatını kaybetmişti.

14 Temmuz 2016 tarihinde ise Nice kentinde bir saldırgan kamyonu insanların üzerine sürmüş ve 86 kişinin ölümüne yol açmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransızCharlie HebdoYahudiBelediye Başkanı Ane HidalgoRissOcakHebdoParisCacherBakanı RouxBelediye Başkanı HidalgoBataclanTemmuzNiceDeutsche Welle Türkçe AFP BS/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24