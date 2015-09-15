Charlie Hebdo bu kez Aylan Kurdi çizimiyle gündemde

Daha önce Hz. Muhammed karikatürleri yayınlayan ve kanlı bir baskına uğrayan Charlie Hebdo dergisi, deniz kıyısına vurmuş cansız bedeniyle tüm dünyada infiale yol açan Aylan Kurdi’yi çizdi. Derginin bakış açısı, şimdi de "hakaret mi Avrupa’yla alay mı?" tartışması yarattı.

Aylan Kurdi'yi kapağına taşıyan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Kapaktaki Aylan çiziminde "Hedefine çok yakın, 2 çocuk menüsü al 1 öde" ifadesi yer aldı.

Bir diğer karikatürde, Aylan'ın yarı suya gömülmüş cansız bedeni “Avrupa’nın Hristiyan olduğunun kanıtı” ifadesiyle çizildi.

Aylan’ın yanında su üzerinde duran ve Hz. İsa şeklinde tasvir edilen karakter, “Hristiyanlar suda yürür, Müslüman çocuklarsa batar” diyor.

Sosyal medyada tepki çeken karikatürler, bir kesim tarafından saygısızlık ve hakaret olarak nitelendirildi.

Ancak bir başka görüş ise, derginin bu karikatürlerle Avrupa’nın hassasiyetleri ile alay ettiğini belirtti.

3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin içinde bulunduğu tekne eylül ayı başında Ege'de batmış, küçük çocuğun cansız bedeni Bodrum kıyısında bulunmuştu.