Cezayir uçağı bulundu



Fransa cuma sabahı yaptığı açıklamada, düşen Cezayir Havayollarına ait uçağın enkazının yerinin tespit edildiğini açıladı.

Yapılan açıklamada enkazın, Mali'nin kuzeyinde, Burkino Faso sınırı yakınlarındaki Gossi bölgesinde bulunduğu belirtildi. Fransa, böylelikle Burkina Faso'dan da yapılan açıklamayı teyit ederek, Fransız askerlerinin enkaz çalışmaları için yola çıktıklarını belirtti.

Uçağın neden düştüğü henüz netlik kazanmazken, kötü hava koşullarından kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, uçağın düşürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durmadıklarını belirterek, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle olmuş olabileceğini kaydetti. Cazeneuve, olay yerinde inceleme bitene kadar bu konuda net bir açıklama yapamayacaklarını ifade etti.

Düşen uçağın konumunun belirlenmesi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Başbakan Manuel Valls, Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Ulaştırma Bakanı Frederic Cuvillier ve Savunma Bakanı Jean -Yves Le Drian acil bir görüşme için bir araya geldi.

51 Fransız, 24 Burkina Faso, 8 Lübnan, 6 Cezayir, 5 Kanada, 4 Almanya ve 2 Lüksemburg vatandaşının yer aldığı AH5017 sefer sayılı Cezayir Havayollarına ait uçak, perşembe günü Burkina Faso'dan havalandıktan 50 dakika sonra radarda kaybolmuştu.