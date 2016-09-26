Cezaevlerinde 2 bin 537 çocuk var!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde toplam 2 bin 537 çocuk tutuklu ve hükümlünün kaldığını ifade etti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Adana Kürkçüler Cezaevi’ne ilişkin soru önergesini yanıtlayan Bozdağ, son 10 yılda cezaevlerindeki çocuklar için 92 işkence ve kötü muamele şikayeti yapıldığını söyledi. Bozdağ, 2010-2015 yılları arasında ise 484 personelin soruşturma geçirdiğini bildirdi. Kürkçüler Cezaevi’nde ise 89 çocuk bulunduğunu ve burada işkenceye maruz kalan çocuk olmadığını ifade etti.

"Görüş süresi 1 saat"

Duvar.com.tr'den Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın soru önergesine verdiği yanıt özetle şöyle:

– 10/06/2016 tarih itibarıyla ülkemizde 3 çocuk ceza infaz kurumu, 2 çocuk eğitimevi bulunduğu, bu kurumlarda toplam 1.095 çocuk tutuklu ve hükümlü barındırıldığı, diğer ceza infaz kurumlarında ise yetişkin hükümlü ve tutuklularla temas etmeyecek şekilde ayrı bölümlerde barındırılan 1.447 çocuk tutuklu ve hükümlü olduğu, anlaşılmıştır.

– Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaptırılan kapalı ve açık görüş sürelerinin bir saat olduğu, 26/07/2016 tarihi itibarıyla kurumda 89 çocuk hükümlü ve tutuklunun bulunduğu, kötü muamele ve işkenceye uğrayan çocuk hükümlü ve tutuklunun bulunmadığı,

– Soru önergesinde bahsi geçen olaylarla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan adlî soruşturmanın 26/07/2016 tarihi itibarıyla devam ettiği, disiplin amirliğince kurum personeli hakkında başlatılan idarî soruşturmanın sonucunda ise disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği,

– 19/07/2016 tarihi itibarıyla ülke genelindeki ceza infaz kurumlarında 1.560 tutuklu, 805 hükümlü çocuğun barındırıldığı ve bunlardan 640 hükümlü ve tutuklunun hırsızlık suçu nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunduğu,

– Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklu çocuklar tarafından son 10 yılda işkence ve kötü muameleye uğradıkları iddiasıyla 92 şikâyet başvurusunun yapıldığı anlaşılmıştır.