Cezaevi firarisi Nysa Antik Kenti'nde yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde, \'hırsızlık\' ve \'uyuşturucu satmak\' suçlarından hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Medet Aydın (21), kovalamaca sonucu polis ekiplerince Nysa Antik Kenti\'nde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce İstanbul\'daki cezaevinden firar eden Medet Aydın\'ın, Sultanhisar\'da olduğunu tespit etti. Aydın\'ın yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatıldı. Teknik takip sonucu Aydın\'ın, Rekmez Mahallesi\'ndeki Nysa Antik Kenti\'nde olduğunu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, dün öğle saatlerinde, Antik Kent\'e operasyon düzenledi. Bir anda polisleri karşısında gören firari Aydın, kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu polis ekipleri, Aydın\'ı antik kentte yakaladı. Gözaltına alınan Medet Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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