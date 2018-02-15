Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları perşembe gününe yükselişle başladı. Altın yatırım yapmak isteyen ya da altın bozdurmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediliyorlar. Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 164,50 lira oldu. 264 liradan alınan Çeyrek Ziynet 269 liradan satılıyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da 164,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 164,50 liradan,

-bin 83 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 101 liradan,

-149,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153,50 liradan,

-bin 58 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 78 liradan,

-529 liradan alınan Yarım Ziynet 539 liradan,

-264 liradan alınan Çeyrek Ziynet 269 liradan satılıyor.