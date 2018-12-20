Ceyl'an Ertem'den sevenlerine müjde

Türk alternatif pop müziğinin en önemli isimlerinden Ceyl'an Ertem, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan yeni albümü “Seni Senin Gibiler Sevsin” ile dinleyicilerle buluşuyor.

Ekim ayında yayınladığı teklisi “Mavi Çocuklar” ile albüm haberini aylar öncesinden veren Ceyl’an Ertem, “Seni Senin Gibiler Sevsin” albümünde; bugüne kadar ötekileştirilmiş olan, istenmeyen, korkulan ve sevilmeyen tüm canlılara selam veriyor. Albüm adını, sanatçının yakın arkadaşı Özen Yula’nın bir sözünden alıyor.

Ceyl’an Ertem’in altıncı stüdyo albümü olan “Seni Senin Gibiler Sevsin”de Sezen Aksu, Sıla ve Mabel Matiz yepyeni şarkılarını sanatçıya emanet etti.



Albümün çıkış şarkısı ise sözleri Sibel Algan’a, müziği ise Ceyl’an Ertem’in “Kahramanım, çocukluk dostum, dert ortağım, şifacım, ezginin ve şiirin büyücüsü” olarak nitelendirdiği Sezen Aksu’ya ait olan “Nafile Kelam” oldu.



Türk müziğinin en sevilen şarkılarına yeniden hayat veren Ceyl’an Ertem; bu albümde de Mehmet Güreli’nin “Koş Git Bir De Sen Bak”, Kenan Doğulu’nun “Bugünüm Sensiz Geçti” ve Cihan Mürtezaoğlu’nun “Deli” şarkılarını özel yorumuyla yeniden seslendirdi.

Efe Bahadır, Sinem Sal, Cenk Erdoğan, Ahmet Ali Arslan ve Tamer Karaoğlu’nun da söz ve müziklerinde imzalarının bulunduğu “Seni Senin Gibiler Sevsin” albümünde Ceyl’an Ertem de üç şarkının sözüne bir şarkının ise bestesine kendi imzasını attı.

Ceyl’an Ertem ve Cenk Erdoğan’ın prodüktörlüğünü üstlendiği, 11 şarkıdan oluşan albümün kayıtları Moda’da ve Anadoluhisarı’nda gerçekleştirildi. Aranjelerinde; bir şarkıda Can Güngör’ün, diğer tüm şarkılarda ise Cenk Erdoğan’ın imzasının bulunduğu albümün miksleri Berk Kula, mastering’i ise Grammy ödüllü Randy Merrill tarafından yapıldı.

Albüm fotoğrafları için Aytekin Yalçın’ın objektifinin karşısına geçen Ceyl’an Ertem’in albüm kapak görselinin tasarım uygulaması Ece Gürlü, illüstrasyonları ise Sadi Güran tarafından yapıldı.



“Seni Senin Gibiler Sevsin” 21 Aralık’ta tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerdeki yerini alıyor.