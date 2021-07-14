T24 LogoT24 Logo
Çevre

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Dipten yüzeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı

14 Temmuz 2021 13:53

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk 20 metre derinlikte artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yüzeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı." açıklamasını yaptı. 

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler" dedi.

 "Bilim insanlarımıza göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu beklenmiyor" diyen Kurum,  "Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye toplamda 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men ettik" ifadesini kullandı.

 

 

Çevre ve Şehircilik BakanıMurat Kurum30 metremüsilaj
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24