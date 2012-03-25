Cevahir Alışveriş Merkezi'nde 3. ölüm!

Şişli'de, Cevahir Alışveriş Merkezi'nin 5. katından düşen bir kişi, hayatını kaybetti. Cevahir Alışveriş Merkezi yetkilileri, bugün yaşanan ölüm olayının intihar olduğunu ifade etti.

Alışveriş merkezi yetkililerinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Cevahir AVM'de üzücü bir olay yaşanmış ve bir ziyaretçimiz 5. kattan atlayarak intihar etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diliyoruz. Üst düzey güvenlik önlemlerinin olmasına rağmen yaşanan bu olayın bizi derinden üzdüğünü bir kez daha belirterek konuyu bilgilerinize sunarız." denildi.