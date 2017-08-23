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Spor

Çeşme'de 45 tekne ve 450 yelkenciyle dev start

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinin ilk uluslararası yelken yarışı olma özelliği taşıyan Arkas Aegean Link Regatta'da start yarın verilecek

23 Ağustos 2017 16:47

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinin ilk uluslararası yelken yarışı olma özelliği taşıyan Arkas Aegean Link Regatta\'da start yarın verilecek.
Rüzgar açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan Çeşme\'den başlayarak Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na uzanacak yarışta 45 tekne ve 450 yelkenci, 50 mil yol katedip IRC 1-2-3-4-5 ve destek kategorilerinde kupa için mücadele edecek.
Türkiye\'de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme\'de bu sporun daha aktif hale gelmesi için Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) ve International Çeşme Yacht Club (ICYC) ev sahipliğinde, Çeşme Marina ve Arkas\'ın desteği ile düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta\'da büyük heyecan yaşanacak.
Yarış, Ilıca Körfezi\'nden, Çeşme merkezinden, Ovacık\'taki plajlardan ve Sakız Adası\'ndan izlenebilecek. Çeşme açıklarından start alan tekneler, Alev Adası-Uzun Adalar rotasındaki mücadelenin ardından 17-19 deniz mili yol katederek Sakız Adası\'na varacak. Ertesi gün Sakız Adasın\'nda yorgunluk atacak ekipler 1 günlük molada adanın keyfini çıkaracak.
26 Ağustos Cumartesi günü 16-18 deniz mili katedecek yelkenciler, Sakız-Kuzey Kardinali-1 Numaralı Şamandıra-2 Numaralı Şamandıra rotasında ilerleyecek. 27 Ağustos Pazar günü ise Alaçatı açıklarında yarışacak ekipler, 4 günlük yarışın ardından Before Sunset Beach\'te gerçekleştirilecek kapanış ve ödül gecesinde ödüllerine kavuşacak.

FOTOĞRAF 

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