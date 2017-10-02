T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çeşme Gümrüğü'nde tatilcilere kötü sürpriz

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden, feribot ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na günübirlik tura gitmek isteyen tatilciler, gümrük kapısında polisin bilgisayar sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle mağdur oldu

02 Ekim 2017 19:18

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden, feribot ile Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na günübirlik tura gitmek isteyen tatilciler, gümrük kapısında polisin bilgisayar sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle mağdur oldu. Uzun süre gümrük kapısında bekleme zorunda kalan tatilcilerden büyük bölümü gitmekten vazgeçerken, az sayıdaki yolcu 5.5 saatlik bir bekleyişin ardından sorunun giderilmesi üzerine işlemlerini yaptırıp Sakız\'a gidebildi.
Çeşme\'den bu sabah feribotla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na günübirlik tura katılmak isteyen tatilciler, gümrük kapısında kötü bir sürprizle karşılaştı. Saat 09.00\'daki sefer için sabah erken saatlerde Çeşme Gümrüğü\'ne gelen tatilciler, pasaport kontrolü için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Polisin pasaport kontrolü noktasında, bilgisayarlardaki internet bağlantısı nedeniyle yaşandığı belirtilen sorun, gümrükte kuyruk oluşmasına neden oldu. 100 kadar tatilci, güneş altında uzun süre bekledi. Tatilcilerden büyük bölümü beklemekten sıkılıp, Sakız Adası\'na gitmekten vazgeçti. Tur şirketi, mağdur olan tatilcilere bilet paralarını iade etti. Kimi tatilciler ise biletlerini başka bir tarihle değiştirmeyi tercih etti. Bilgisayarlardaki sorun İzmir\'den gelen bir ekip tarafından 4.5 saatlik çaba sonucunda giderildi. Ancak, bu süre içinde tatilcilerden büyük bölümü gümrük kapısından ayrıldığı için işlemlerini yaptıran sadece 35 yolcu Sakız Adası\'na gidebildi. Saat 09.00\'da hareket etmesi gereken feribotun, pasaport kontrolündeki sorun nedeniyle saat 14.30\'da hareket edebildiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güneş ATAGÖZÇEŞMEDHAYunanistan Sakız AdasıUzunSakızSaatGümrüğüPolisinTatilcilerdenSakız AdasıTurKimiBilgisayarlardakiAncakFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24