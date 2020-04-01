Cerattepe'de maden çalışmaları devam ediyor: Piknik yasak; doğayı ve işçiyi sömürmek serbest

Türkiye'de Koronavirüs'le mücadele ederken maden sahalarında çalışmalar devam ediyor. Maden çalışmalarının devam ettiği yerlerden birisi olsan Artvin Cerattepe’de yurttaşlar endişeli. Yeşil Artvin Derneği üyeleri, Artvin'in su kaynaklarını zehirleyen maden çalışmalarına tepki göstererek, “Öncelik kâr değil, sağlıktır. Cerattepe’de piknik yapmak yasak. Doğayı ve işçiyi sömürmek serbest” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Yeşil Artvin Derneği yönetimi, “İşçiler sağlıksız koşullarda çalışıyor ve Artvin merkezde bulunan alanlarda alışveriş yapıyorlar. Hem işçilerin hem de halkın sağlığı risk altında. İşçilerinin ve Artvin halkının sağlığını hiçe sayan şirketin maden çalışması, Artvin’in su varlıklarını kirletmekte ve zehirlemektedir.

İçinde bulunduğumuz şu günlerde sağlıklı, içilebilir ve temiz suya erişim her zamankinden daha önemlidir. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun koronavirüs tedbirleri kapsamında üretim amaçlı çalışmayı durdurduğu gibi Cengiz Holding de Artvin’deki maden faaliyetini tamamen durdurmalı, hem işçilerin hem Artvin halkının hem de doğanın sağlığı korunmalıdır” açıklamasını yaptı.

Eti Bakır: Önlem aldık

Ulaşılan Eti Bakır işletmesi yetkilileri ise gazeteye yaptığı açıklamada, Cerattepe ve Murgul işletmelerinde Koronavirüs kapsamında önlemler alındığını belirterek “Personelin çalıştığı, bulunduğu ya da bulunabileceği bütün alanların, kullanılan araç ve ekipmanların ilaçlandığı” ifade edildi.

Şirket, el dezenfektasyonu, 80 kişilik yemekhanelerde en fazla 20 personelin yemek yiyebilecek şekilde oturma düzeni oluşturulması, işletmeye ait çay ocaklarının kapatılması, ateş ölçümü gibi bir dizi önlem alındığını belirtti. Kronik rahatsızlığı olanlar ve 60 yaş üstü personelin ücretli izne çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, çalışan sayısının 5’te 2 oranında azaltıldığı belirtildi. Ancak personel sayısı konusunda bilgi verilmedi.