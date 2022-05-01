Cerablus'taki patlamada Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi hayatını kaybetti iddiası

Cerablus'ta bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlama esnasında araçta bulunan Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi olduğu iddia edilen Zekeriya Hamdi hayatını kaybettiği söylendi.

ODA TV'nin haberine göre, patlama nedenine ilişkin Zekeriya Hamdi'nin 2011 yılında Halep'te kurulan ve Esad yönetimine karşı savaşan muhalif grup Ahrar el-Şam'ın eski "halkla ilişkiler sorumlusu" olduğu da ileri sürüldü.

Patlama anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, henüz üniversiteden ya da Gaziantep Valiliğinden bir açıklama gelmedi.