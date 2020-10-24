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Dünya

Cerablus’taki akaryakıt pazarına füze saldırısı

24 Ekim 2020 00:49

Suriye’nin Cerablus kentinde bulunan akaryakıt pazarına düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Suriye'nin Cerablus kentindeki bulunan El Koussa köyündeki bir akaryakıt pazarına füze saldırısı gerçekleşti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, saldırının Hmeimim’deki Rusya'ya ait askeri üsten yapıldığı iddia edildi.

Yerel kaynaklar, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktarırken, yaralılarının durumlarının ağır olduğunu belirtti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, saldırı sonrası pazar yerinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. (İHA)

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