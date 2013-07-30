Cep telefonu evi küle çevirdi



Kendi kendine yanan ve hatta patlayan bilgisayar ve telefon sayısında günden güne artış yaşanırken Hong Kong'da bir cep telefonu bütün bir dairenin yanıp kül olmasına sebep oldu.

Samsung'un Galaxy modelleri kendiliğinden yanmaya ve patlamaya devam ediyor. Xianguo sitesine konuşan ve adı sadece 'Du' olarak verilen bir Hong Konglu, Galaxy S4 model cep telefonunun, şarja takılı olmamasına rağmen, alev aldığını iddia etti.

‘Du’nun polise verdiği ifadeye göre, Galaxy S4 şarja bile takılı değilken, bir anda bataryası patladı. Neye uğradığını şaşıran Çinli, panik halinde yanmakta olan cihazı kanepenin altına fırlatma hatasını yaptı ve sonuçta yangın hızla yayılarak bütün daireyi kül etti. 'Du', telefonunun tüm parçalarının orijinal olduğunu iddia etse de amaç Samsung'a dava açmak da olabilir.

Samsung'un ilk vukuatı değil

İsviçre'de de, bu ayın başında bir genç kızın cebindeki Galaxy S3'ün bataryası patlamıştı.