Çember sakallı penguen sayısı hızla azalıyor

Antarktika’daki bilim insanları, çember sakallı penguenlerin sayısında son 50 yılda yüzde 60 azalma olduğunu tespit etti.

Greenpeace’in başlattığı “Okyanusları Koru” kampanyası kapsamında gerçekleştirilen araştırmada, Antarktika yarımadasının kuzeydoğusunda önemli bir yaşam alanı olan Fil Adası’ndaki her bir penguen kolonisinde düşüş tespit etti.

Fil Adası’ndaki çember sakallı penguenlerin sayısı 1971 yılından bu yana yaklaşık yüzde 60 azaldı. 1971’de yapılan son araştırmada 122 bin 550 çift olan çember sakallı penguen sayısı bugün 52 bin 786 çifte düştü. Hatta bazı çember sakallı penguen kolonilerinde yüzde 77’ye varan düşüş tespit edildi.

En büyük neden iklim değişikliği

Stony Brook Üniversitesi Ekoloji ve Evrim Bölümü’nden Doç. Dr. Heather J. Lynch şöyle konuştu: “Böyle bir düşüş Güney Okyanus ekosisteminde 50 yıl önceye göre büyük bir değişim olduğunu gösteriyor. Bu değişime neden olabilecek birçok etken var ancak en büyük nedenin iklim değişikliği olduğunu görüyoruz.”

Stony Brook ve Northeastern Üniversitesi'nden bilim insanları ekibi, ayrıca Low Adası’nda büyük ama nispeten bilinmeyen çember sakallı penguen kolonilerini manuel ve drone ölçme tekniklerini kullanarak araştırdı. Yaklaşık 100 bin çift çember sakallı penguene ev sahipliği yaptığı düşünülen ada, ilk kez karadan araştırıldı.

Okyanuslar iklim değişikliği, aşırı avlanma, derin deniz madenciliği, petrol çalışmaları ve plastik kirliliği nedeniyle tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir tehlike altında. Bilim insanları sucul yaşamı korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2030 yılına kadar okyanuslarımızın en az üçte birinin okyanus koruma alanları kapsamına alınması gerektiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler’de kabul edilecek güçlü bir Küresel Okyanus Anlaşması, okyanusların korunmasını sağlayabilir. Küresel Okyanus Anlaşması’nın son müzakeresi Birleşmiş Milletler’de 29 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılacak.