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Dünya

Cemal Kaşıkçı 'yılın kişisi' seçildi

TIME dergisi, Cemal Kaşıkçı'nın da aralarında bulunduğu üç gazeteciyi ve bir gazeteyi 'yılın kişisi' seçti

11 Aralık 2018 19:26

ABD'li TIME dergisi Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın da aralarında bulunduğu üç gazeteci ve bir gazeteyi 'yılın kişisi' seçti.

TIME'ın seçtiği dört kişi arasında İstanbul'un Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı, ABD'nin Maryland eyaletininin Annapolis kentinde yerel bir gazete olan ve saldırı sonucu 5 gazetecisini kaybeden The Capital Gazette, Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte liderliğindeki hükümete yönelik eleştirel yayınlarıyla bilinen internet haber sitesi Rappler'in bağlı olduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Maria Ressa ve Myanmar'da gözaltına alınan Reuters gazeteciler Wa Lone ile Kyaw Soe bulunuyor.

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